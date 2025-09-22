जंग लगी लोहे की कढ़ाई से पाएं मिनटों में छुटकारा, इन ट्रिक्स से लौट आएगी खोई हुई रंगत

भारत में बहुत से घरों में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. कई लोग जंग लगी कढ़ाई और तवे से काफई परेशान रहते हैं. लोग महंगे क्लिनर की मदद से भी इस जिद्दी जंग को साफ करने में नाकाम रहते हैं. कई लोग इन जंग लगे बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोगों के सेहत पर काफी बुरा असर भी पड़ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपाय जिनसे आप मिनटों में अपने किचन के जंग लगे तवे और कढ़ाई को साफ कर सकते हैं. ये नुस्खे सस्ते होने के साथ ही बेहद सुरक्षित भी हैं.

आलू

जंग लगे हुए बर्तन को साफ करने के लिए आलू काफी मददगार साबित हो सकता है. आलू में मौजूद ऑक्सालिक एसिड जंग को हटाने में बेहद मदद करता है. एक आलू को काटें और उसके कटे हुए हिस्से पर बेकिंग सोडा लगाएं, अब इस आलू को जंग लगे हिस्से पर अच्छी तरह से रगड़ें. अगर आप चाहें तो आलू का रस निकाल कर भी इससे बर्तनों की सफाई कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा घर की कई चीजों में बेहद ही काम आता है. जंग लगे बर्तनों को साफ करने में भी इसका कोई जवाब नहीं है. एक कटोरी में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को जंग लगे बर्तनों पर लगाएं और आधे घंटे तक छोड़ दें. आधे घंटो के बार स्क्रबर या फिर ब्रश से इसे रगड़कर साफ कर लें.

नींबू और नमक

नींबू और नमक का इस्तेमाल खाने में केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इन दोनों का मेल जंग साफ करने में भी कमाल का काम करता है. एक कटोरी में नमक और नींबू के रस को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसे जंग लगे हुए बर्तनों पर लगा कर ब्रश की मदद से साफ करें.

टूथपेस्ट

नॉन-जेल वाले सफेद टूथपेस्ट को जंग लगे हुए बर्तनों पर लगा कर आप जंग से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं. इस पेस्ट को बर्तन के जंग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट बाद ब्रश से स्क्रब करें. अब गुनगुने पानी में डाल कर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें. कुछ देर बाद इसे डिश वॉश जेल से धो ले.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.