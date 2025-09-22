जंग लगी लोहे की कढ़ाई से पाएं मिनटों में छुटकारा, इन ट्रिक्स से लौट आएगी खोई हुई रंगत
Advertisement
trendingNow12932183
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जंग लगी लोहे की कढ़ाई से पाएं मिनटों में छुटकारा, इन ट्रिक्स से लौट आएगी खोई हुई रंगत

Rusty Utensils Cleaning Tips: रसोई के बर्तन अगर जंग खा जाएं तो ना सिर्फ उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है साथ ही ये सेहत के लिए भी काफी हानिकारक साबित हो सकते हैं. अक्सर कई लोगों के घरो में पुराने लोहे के बर्तन और कढ़ाई या तवा कुछ समय बाद जंग से भर जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे किन  घरेलू नुस्खों की मदद से आप इन जंग लगे बर्तनों को एकदम नए जैसा चमका सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंग लगी लोहे की कढ़ाई से पाएं मिनटों में छुटकारा, इन ट्रिक्स से लौट आएगी खोई हुई रंगत

भारत में बहुत से घरों में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. कई लोग जंग लगी कढ़ाई और तवे से काफई परेशान रहते हैं. लोग महंगे क्लिनर की मदद से भी इस जिद्दी जंग को साफ करने में नाकाम रहते हैं. कई लोग इन जंग लगे बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोगों के सेहत पर काफी बुरा असर भी पड़ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपाय जिनसे आप मिनटों में अपने किचन के जंग लगे तवे और कढ़ाई को साफ कर सकते हैं. ये नुस्खे सस्ते होने के साथ ही बेहद सुरक्षित भी हैं. 

आलू
जंग लगे हुए बर्तन को साफ करने के लिए आलू काफी मददगार साबित हो सकता है. आलू में मौजूद ऑक्सालिक एसिड जंग को हटाने में बेहद मदद करता है. एक आलू को काटें और उसके कटे हुए हिस्से पर बेकिंग सोडा लगाएं, अब इस आलू को जंग लगे हिस्से पर अच्छी तरह से रगड़ें. अगर आप चाहें तो आलू का रस निकाल कर भी इससे बर्तनों की सफाई कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा 
बेकिंग सोडा घर की कई चीजों में बेहद ही काम आता है. जंग लगे बर्तनों को साफ करने में भी इसका कोई जवाब नहीं है. एक कटोरी में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को जंग लगे बर्तनों पर लगाएं और आधे घंटे तक छोड़ दें. आधे घंटो के बार स्क्रबर या फिर ब्रश से इसे रगड़कर साफ कर लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

नींबू और नमक
नींबू और नमक का इस्तेमाल खाने में केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इन दोनों का मेल जंग साफ करने में भी कमाल का काम करता है. एक कटोरी में नमक और नींबू के रस को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसे जंग लगे हुए बर्तनों पर लगा कर ब्रश की मदद से साफ करें.

टूथपेस्ट 
नॉन-जेल वाले सफेद टूथपेस्ट को जंग लगे हुए बर्तनों पर लगा कर आप जंग से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं. इस पेस्ट को बर्तन के जंग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट बाद ब्रश से स्क्रब करें. अब गुनगुने पानी में डाल कर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें. कुछ देर बाद इसे डिश वॉश जेल से धो ले.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

rusty utensils cleaning tipsclean rusty pan

Trending news

'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
;