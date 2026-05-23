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ड्राई क्लीन नहीं घर पर ऐसे धोएं सिल्क साड़ी, सालों तक रहेगी नई

सिल्क साड़ी को घर पर आसानी से साफ किया जा सकता है. आप माइल्ड क्लीनिंग से घर पर महंगी साड़ी को साफ कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 23, 2026, 11:35 PM IST
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ड्राई क्लीन नहीं घर पर ऐसे धोएं सिल्क साड़ी, सालों तक रहेगी नई

सिल्क साड़ी महिलाओं को बहुत पसंद होती है. लगभग हर महिला के वार्डरोब में सिल्क साड़ी होती है. सिल्क साड़ी को महिलाएं बड़े त्योहार और पार्टी के दौरान कैरी करती हैं. जब साड़ी को साफ करने की बात आती है तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि साड़ी को कैसे साफ करें. कहीं साड़ी का रंग ना निकल वहीं साड़ी की जरी वर्क काली ना पड़ जाए. आप घर में आसानी से साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर साड़ी को साफ कैसे साफ करें. 

डिटर्जेंट का इस्तेमाल 

सिल्क साड़ी को कभी भी हार्ट डिटर्जेंट से साफ नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें मौजूद कैमिकल साड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर में माइल्ड शैंपू से साड़ी को साफ कर सकते हैं. इसके अलावा आप रीठा से साड़ी को साफ कर सकते हैं. रीठा से साड़ी साफ हो जाएगी वहीं कपड़े को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा. 

साड़ी को साफ करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका 

पानी का तापमान का ध्यान दें 
सबसे पहले एक बड़े टब में ठंडा पानी भर दें. सिल्क की साड़ी को कभी भी गर्म या गुनगुना पानी में साफ नहीं करना चाहिए. 

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ठंडे पानी में माइल्ड शैंपू या फिर रीठा का पानी मिला दें. पानी में अच्छे से झाग बना दें. 

अब  साड़ी को पानी में हल्के हाथों से डालें. साड़ी को पानी में केवल 2 मिनट के लिए ही भिगों के रखना चाहिए. 

साड़ी को ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए. साड़ी पर ब्रश का इस्तेमाल ना करें. इससे साड़ी खराब हो सकती है. बस साड़ी को पानी में हल्के हाथ से साफ करें. ताकि साड़ी से धूल निकल जाए. हल्के हाथों से साड़ी को निचोड़े जिससे साड़ी को पानी से बाहर निकालें साड़ी को बहुत ज्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए. बल्कि हल्के हाथों से दबाकर साड़ी का पानी निकाल दें. 

साड़ी को सीधा धूप में नहीं सूखाना चाहिए. सिल्क की साड़ी को सीधा धूप में सुखाने से रंग उड़ जाता है. साड़ी को उल्टा करके छांव में सूखाना चाहिए. 

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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