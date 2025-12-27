चांदी की काली पायल होगी साफ, घरेलू उपाय से आएगी नई चमक!

रोजाना चांदी की पायल पहनने से पायल काली हो जाती है. चांदी की पायल हवा में मौजूद सल्फर, नमी, पसीना और केमिकल्स के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. इससे पायल की खूबसूरती कम हो जाती है, वो देखने में अच्छे नहीं लगते, ऐसे में आप इन्हें आसानी से घर साफ कर सकती हैं.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

चांदी के पायल को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का उपयोग कर सकते हैं. पायल को साफ करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट में कपड़े या ब्रश की मदद से पायल पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. इससे पायल की काली परत हट जाएगी.

नींबू और काला नमक

नींबू और नमक की मदद से पायल का कालापन दूर किया जा सकता है. दरअसल नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड चांदी की गंदगी को साफ करने में मदद करता है. एक कटोरी में नींबू का रस लें इसमें नमक मिलाएं. अब पायल को 15 मिनट तक भिगो दें. इसके बाद हल्के से इसे साफ कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

एल्युमिनियम फॉयल और नमक का इस्तेमाल

एल्युमिनियम फॉयल और नमक की मदद से भी आप चांदी के गंदे पायल साफ करने में मदद करते हैं. इसके बर्तन एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं. इसके बाद इसमें गर्म पानी डालें और थोड़ा सा नमक मिलाएं. इसके बाद पायल में कुछ मिनट के लिए डाल दें. इससे चांदी की पायल साफ हो जाएगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चेहरे पर दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेत देखते ही जाएं डॉक्टर के पास