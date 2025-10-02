चांदी के गहने हो गए हैं काले? इन 3 घरेलू नुस्खों से चमकाएं सिल्वर जूलरी

How to Clean Silver At Home: चांदी के गहने लगभग सबके घर में होते हैं, ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं, उतना ही हर लुक पर जचते हैं. लेकिन समय के साथ-साथ चांदी के गहने काले भी पड़ जाते हैं और उनकी चमक खो जाती है. इसका कारण है हवा में मौजूद नमी और सल्फर, जो चांदी की सतह पर रिएक्ट करके उसे काला बना देते हैं. ऐसे में अगर आपके चांदी के गहने भी काले हो जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको घर बैठे ही कुछ आसान घरेलू उपाय से चांदी के गहनों को फिर से चमकाने के तरीके बताएंगे.

बेकिंग सोडा और नींबू

बेकिंग सोडा और नींबू दोनों ही नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. ऐसे में एक चम्मच बेकिंग सोडा में आधे नींबू का रस मिलाएं, इसके बाद इस पेस्ट को चांदी के गहनों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा करने से जूलरी की मैल और काली परत हट जाती है और गहने फिर से चमकने लगते हैं.

टूथपेस्ट से साफ करें

नॉर्मल सफेद टूथपेस्ट से भी चांदी के गहनों को साफ किया जा सकता है. ये एक बेहद कारगर तरीका है. ऐसा करने के लिए गहनों पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और एक सॉफ्ट टूथब्रश से धीरे-धीरे गहनों को रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें. इससे कुछ ही मिनटों में आपकी जूलरी चमक जाएगी.

सिरका और बेकिंग सोडा

सिरका और बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से भी चांदी के गहनों को चमकाया जा सकता है. इसके लिए आधा कप सफेद सिरके में दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, इसके बाद चांदी के गहनों को इस घोल में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें. अब हल्के हाथों से गहनों को धोकर साफ कपड़े से सुखा लें. इससे आपकी जूलरी पर लगी पुरानी कालिख साफ हो जाएगी और गहने नए जैसे चमकने लगेंगे.