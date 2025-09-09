Clean Silver Jewellery: काले पड़ गए हैं पायल या चांदी के गहने? घर पर इन 3 आसान तरीकों से करें सफाई

How to Clean Silver Jewellery at Home: चांदी के गहने देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका रंग काला और मटमैला पड़ जाता है. ऐसे में इन गहनों की सफाई करना बेहद जरूरी है. खासतौर पर चांदी के पायल, अंगूठी, चूड़ियां, या ब्रेसलेट को लोग ज्यादा पहनते हैं और पसीना, धूल और नमी के कारण उनका रंग खराब हो जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रीक्स बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इन गहनों की अच्छे से सफाई कर पाएंगे.

बेकिंग सोडा और नींबू

चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करना बेस्ट है. इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कोटरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें आधा नींबू मिला लें. इसके बाद इस पेस्ट को चांदी के गहनों पर लगा लें, अब टूथब्रश से हल्के हाथों से स्क्रब करें. लास्ट में 5 मिनट के बाद गुनगुने पानी से गहनों सो धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें. ऐसा करने से गहने एकदम चमक जाएंगे.

टूथपेस्ट

आपको जानकर हैरान होगी, लेकिन आप टूथपेस्ट से भी अपने गहनों की सफाई कर सकते हैं. इसके लिए बिना जेल वाला टूथपेस्ट ले लें. ऐसे टूथपेस्ट से चांदी के गहनों की सफाई अच्छी से होती है. इससे सफाई करने के लिए आप थोड़ा सा टूथपेस्ट गहनों पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद गहनों को पानी से धो लें और सूखे कपड़े से गहनों को पोंछ लें. इस तरीके से आप चांदी के पायल और अंगूठियों को चमका सकते हैं.

सिरका और बेकिंग सोडा

चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए सिराक और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कटोरी में आधा कप सफेद सिरका लें और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इसके बाद अपने चांदी के गहनों को 2 से 3 घंटे इसमें भिगो कर रख दें. इसके बाद ब्रश से गहनों की सफाई करें. चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए यह एक बेहतरीन नुस्खा, इससे चांदी में लगे काले दाग बिल्कुल साफ हो जाते हैं.