Clean Silver Jewellery: काले पड़ गए हैं पायल या चांदी के गहने? घर पर इन 3 आसान तरीकों से करें सफाई
Advertisement
trendingNow12915299
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Clean Silver Jewellery: काले पड़ गए हैं पायल या चांदी के गहने? घर पर इन 3 आसान तरीकों से करें सफाई

How to Clean Silver Jewellery: अक्सर चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, जिसके कारण इन गहनों की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है. ऐसे में घर पर इन गहनों की सफाई करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Clean Silver Jewellery: काले पड़ गए हैं पायल या चांदी के गहने? घर पर इन 3 आसान तरीकों से करें सफाई

How to Clean Silver Jewellery at Home: चांदी के गहने देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका रंग काला और मटमैला पड़ जाता है. ऐसे में इन गहनों की सफाई करना बेहद जरूरी है. खासतौर पर चांदी के पायल, अंगूठी, चूड़ियां, या ब्रेसलेट को लोग ज्यादा पहनते हैं और पसीना, धूल और नमी के कारण उनका रंग खराब हो जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रीक्स बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इन गहनों की अच्छे से सफाई कर पाएंगे. 

 

बेकिंग सोडा और नींबू
चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करना बेस्ट है. इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कोटरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें आधा नींबू मिला लें. इसके बाद इस पेस्ट को चांदी के गहनों पर लगा लें, अब टूथब्रश से हल्के हाथों से स्क्रब करें. लास्ट में 5 मिनट के बाद गुनगुने पानी से गहनों सो धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें. ऐसा करने से गहने एकदम चमक जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

टूथपेस्ट
आपको जानकर हैरान होगी, लेकिन आप टूथपेस्ट से भी अपने गहनों की सफाई कर सकते हैं. इसके लिए बिना जेल वाला टूथपेस्ट ले लें. ऐसे टूथपेस्ट से चांदी के गहनों की सफाई अच्छी से होती है. इससे सफाई करने के लिए आप थोड़ा सा टूथपेस्ट गहनों पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद गहनों को पानी से धो लें और सूखे कपड़े से गहनों को पोंछ लें. इस तरीके से आप चांदी के पायल और अंगूठियों को चमका सकते हैं. 

 

सिरका और बेकिंग सोडा
चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए सिराक और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कटोरी में आधा कप सफेद सिरका लें और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इसके बाद अपने चांदी के गहनों को 2 से 3 घंटे इसमें भिगो कर रख दें. इसके बाद ब्रश से गहनों की सफाई करें. चांदी के गहनों की सफाई करने के लिए यह एक बेहतरीन नुस्खा, इससे चांदी में लगे काले दाग बिल्कुल साफ हो जाते हैं. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

how to clean silver jewelleryhow to clean silver jewellery at home

Trending news

'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
;