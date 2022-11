Wall Clock Cleaning: धूल-गंदगी की वजह से दीवार घड़ी नजर आने लगी है धुंधली, साफ करने के लिए अपनाएं आसान ट्रिक्स

How To Clean Your Wall Clocks: मौजूदा दौर में टेक्नॉलॉजी काफी एडवांस हो गई है, आजकल हम वक्त का पता लगाने के लिए मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सदियों से चली आ रही दीवार घड़ी की अहमियत कम नहीं हुई है. आप अपने लिविंग रूम, डायनिंग हॉल, बेडरूम, ऑफिस रिसेप्शन या फिर कॉरिडॉर में कम से कम एक वॉल क्लॉक जरूर लगाते हैं. इससे न सिर्फ टाइम का पता चला है, बल्कि कमरे की खूबसूरती भी काफी बढ़ जाती है. यही वजह है कि आज के जमाने में कई डिजाइनल वॉल क्लॉक मार्केट में आ गए है. दीवार घड़ी सालों साल तक घर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन अगर इसे रेगुलर साफ नहीं करेंगे तो इसमें धूल मिट्टी जम जाएगी और फिर घड़ी के कांटे ठीक से नजर नहीं आएंगे. आइए जानते हैं कि वॉल क्लॉक को आप कैसे आसानी से साफ कर सकते हैं.

वॉल क्लॉक को कैसे साफ करें?

दीवार से उतार दें

कई घड़ी ऐसी है जिसे आप बिना दीवार से उतारे साफ नहीं कर सकते. घड़ी के पीछे जो वॉल है वो भी गंदा हो जाता है, उसे पहले कपड़े से साफ कर दें. इसे नीचे उताकर इसके शीशे और बाकी हिस्से को क्लीन करें.

सीढ़ी या स्टूल की मदद लें

अगर आपके घर पर पोर्टेबल सीढ़ी या ऊंचा स्टूल है तो उस पर चढ़कर डस्टिंग और क्लीनिंग कर सकते है. आप इसके लिए किसी और शख्स की मदद जरूर लें जो सीढ़ी और स्टूल को पकड़ कर रखे, इससे आप गिरने या हादसे से बच जाएंगे.

माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज करें

माइक्रोफाइबर कपड़ा काफी सॉफ्ट होता है, इससे घड़ी के शीशे पर स्क्रैच नहीं लगता. आप इस कपड़े में क्लीनर लगाएं और सर्फेस को हल्के हाथों से पोछें. इस बात का ख्याल रखें कि क्लीन को डायरेक्ट घड़ी के शीशे पर अप्लाई न करें.

लंबे डस्टर का इस्तेमाल करें

अगर आपको रेगुलर डस्टिंग करनी है और आप न तो सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और न ही घड़ी को दीवार से उतारना चाहते हैं तो ऐसे में आप लंबे डंडे वाले डस्टर बाजार से ले आएं और धीरे-धीरे वॉल क्लॉक से धूल हटाएं. इस दौरान ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि ऐसे में घड़ी गिर सकती है.

