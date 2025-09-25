एग्जॉस्ट फैन हो गया है चिपचिपा और काला? किचन में रखी इन चीजों से मिनटों में करें चकाचक
एग्जॉस्ट फैन हो गया है चिपचिपा और काला? किचन में रखी इन चीजों से मिनटों में करें चकाचक

Exhaust Fan Cleaning Tips:  किचन में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से गंदा हो जाता है आज आपको बताते हैं इसको चकाचक करने के तरीके.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:12 AM IST
Exhaust Fan Cleaning Tips:  घर की साफ-सफाई के साथ-साथ आपको किचन की भी अच्छे से सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है वरना ग्रीस, चिपचिपाहट और काले धब्बे की समस्या काफी हद तक बढ़ने लगती है और फिर उसको निकालना मुश्किल सा हो जाता है. किचन के एग्जॉस्ट फैन की सफाई को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से वो चिपचिपा और काला हो जाता है देखने में भी बहुत ज्यादा गंदा नजर आता है. उसकी स्‍पीड कम हो जाती है और फिर इससे गंदी हवा निकलने लगती है. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप उसे चकाचक कर सकते हैं. 
 

किचन के एग्जॉस्ट फैन को कैसे साफ करें?
 

1. बेकिंग सोडा

किचन के एग्जॉस्ट फैन को साफ करने के लिए आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए. एक बाल्टी में आपको बेकिंग सोडा लेना है और फिर इसका आपको एक घोल बना लेना है और फिर इससे आपको सारा साफ कर देना है.
 

2. सफेद सिरका

अगर आप किचन के एग्जॉस्ट फैन को साफ करना चाहते हैं, तो आप सफेद सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सफाई करने से आप छुटकारा पा सकते हैं. अगर आपका  एग्जॉस्ट फैन ज्यादा ही गंदा है, तो आपको सफेद सिरका वाले पानी में आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है.
 

3. स्क्रबर 

अगर आप किचन के एग्जॉस्ट फैन की गंदगी और चिकनाई को साफ करना चाहते हैं, तो आप स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्के हाथों से रगड़ें. कोनों की सफाई को आप आसानी से कर सकते हैं. इससे आप रोजाना भी साफ कर सकते हैं. 
 

4. नींबू

नींबू गंदगी और बदबू को दूर करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. सारी चिकनाई हटाने के बाद सूखे कपड़े से आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए. आपको रोजाना या हफ्ते भर में तो चिकनाई को हटाना चाहिए वरना गंदगी जमा हो जाती है. 

