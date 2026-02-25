सफेद शर्ट में लग गया अचार-सब्जी का दाग, इस 1 हैक से मिलेगी नई जैसी चमक

कई बार खाना खाते समय सफेद कपड़ों पर हल्दी या फिर अचार का दाग लग जाता है. सफेद शर्ट से पीला दाग हटाना आसान नहीं होता है लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से सफेद शर्ट के दाग को हटा सकते हैं.
Trending Photos
खाना खाते समय अक्सर लोगों के कपड़ों पर दाग लग जाता है. हल्दी-अचार का दाग आसानी से हटता नहीं है. सफेद शर्ट पर पीला दाग बेहद गंदा लगता है. सफेद कपड़े के दाग को हटाने के लिए आप इस ट्रिक अपना सकते हैं. इस ट्रिक की मदद से आप सफेद शर्ट को चमका सकते हैं.
शर्ट से दाग कैसे हटाएं
ज्यादातर लोग हल्दी और अचार का दाग हटाने के लिए पानी से साफ करना काफी नहीं है. पानी का इस्तेमाल करने से दाग फैलने लग जाता है. शर्ट पर दाग लगने पर पाउडर छिड़क दें. आप दाग लगने पर टैल्कम पाउडर छिड़क दें.
क्या है ये हैक
पाउडर छिड़कने के बाद आधे घंटे के लिए कपड़े को छोड़ दें, इसके बाद हाथ से कपड़े को धो लें. हाथ से कपड़ा धोते समय आप ये ये देख सकते हैं कि दाग पूरी तरह से गायब हुआ है या नहीं. अगर शर्ट पर हल्का दाग रह जाता है तो आप कपड़े को सीधा धूप में डाल दें. तेज धूप में दाग गायब हो सकता है. आपकी शर्ट में नई जैसी चमक आएगी.
सिरके का इस्तेमाल
अगर पाउडर से शर्ट का दाग साफ नहीं हुआ है तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बड़ा चम्मच लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट, 1 बड़ा चम्मच सफेद सिरका और आधा लीटर ठंडा पानी चाहिए. इस सब चीजों को मिलाकर घोल बना लें. दूसरे साफ कपड़े से घोल की गंदगी को साफ कर लें. 10 मिनट कपड़े को धोकर शर्ट को धूप में डाल दें. दाग गायब हो जाएगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.