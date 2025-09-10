प्लास्टिक के लंच बॉक्स से नहीं जा रहे पीले जिद्दी दाग? चमकाने के लिए तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स!
प्लास्टिक के लंच बॉक्स से नहीं जा रहे पीले जिद्दी दाग? चमकाने के लिए तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स!

Plastic Tiffin Cleaning Tips:  प्लास्टिक के बर्तन में काफी जल्दी पीले दाग पड़ जाते हैं, जो आसानी से हटते भी नहीं है आज आपको बताते हैं कैसे आप इसे हटा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:21 PM IST
प्लास्टिक के लंच बॉक्स से नहीं जा रहे पीले जिद्दी दाग? चमकाने के लिए तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स!

Plastic Tiffin Cleaning Tips:  प्लास्टिक के लंच बॉक्स का इस्तेमाल स्कूल या ऑफिस जाने के लिए करते ही हैं. बाजार से नय खरीदकर लेकर आते हैं  लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब्जी डालते-डालते उस पर पीले दाग लग जाते हैं, जो आसानी से साफ होने का नाम नहीं लेता हैं. इन पर बैक्‍टीरिया भी काफी ज्यादा पड़ने लगते हैं.  जिद्दी पीले दाग से छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है. आज आपको बताते हैं प्लास्टिक के लंच बॉक्स से पीले जिद्दी दाग को कैसे आप साफ कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स से पीले दाग कैसे हटाएं?
 

1. बेकिंग सोडा 

अगर आप प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स से पीले दाग को साफ करना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पेस्ट को लंच बॉक्स के दाग वाले हिस्से में पेस्ट बनाकर आप 15 मिनट तक के लिए लगा सकते हैं. टूथब्रश की मदद से आप स्क्रब कर सकते हैं. इसको आप किसी भी चीज को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 
 

2. डिशवॉशर लिक्विड 

प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स से पीले दाग को साफ करने के लिए डिशवॉशर लिक्विड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. डिशवॉशर लिक्विड में आपको 20 मिनट तक के लिए प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स को डालकर रखना है. रगड़कर आप इसको साफ कर सकते हैं.
 

3. नींबू और नमक  

नींबू और नमक दोनों को मिलाकर आप इसको अपने प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स से पीले दाग को साफ करने के लिए इसके पेस्ट को लगा सकते हैं. लंच बॉक्स को गुनगुने पानी से आपको बाद में धो देना चाहिए. सफाई के साथ-साथ आप सारे बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकते हैं.
 

4. सिरका 

सिरका भी प्‍लास्टिक लंच बॉक्‍स के दागो को साफ करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. किसी पुराने टूथब्रश से दाग वाले हिस्से में सिरके को डालकर आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं.

