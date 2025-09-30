Advertisement
लाइफस्टाइल

दांतों में पीलापन, पब्लिक में मुंह खोलना मुश्किल, कैसे आएगी मोतियों जैसी चमकार

Yellow Teeth Cleaning: दांतों में पीलापन आ जाए, तो महफिल में खुलकर मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की कुछ चीजों से इसकी सफाई भी की जा सकती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:26 AM IST
Teeth Whiteness: आज के वक्त में बदलती लाइफस्टाइल, गलत फूड हैबिट्स और ठीक से सफाई न करने की वजह से दांतों का पीला होना आम हो गया है. इससे न सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, बल्कि खुलकर हंसने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है. ऐसे में आयुर्वेद और विज्ञान में इसका बेहद आसान और असरदार सॉल्यूशन मौजूद है.

दांतों की सफाई के लिए क्या करें

1. रोजाना 2 बार ब्रश
आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद की मानें तो, दांतों की सफाई सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए. लेकिन सबसे पहले जरूरी है रोजाना 2 बार ब्रश करने की आदत डालना, पहले सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले. इससे दांतों पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया हटते हैं, जो पीलेपन की वजह होते हैं.

2. बेकिंग सोडा नींबू का पेस्ट
आयुष मंत्रालय के मुताबिक, दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दोनों चीजें ज्यादातर हर रसोई में मौजूद होती हैं और इनका इस्तेमाल करने से कुछ ही हफ्तों में अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगते हैं. बेकिंग सोडा में मौजूद नेचुरल स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज दांतों से हल्की परत को धीरे-धीरे साफ करती हैं, जबकि नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड दाग-धब्बों को हल्का करता है और दांतों में चमक लाता है. इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार अपनाना ही काफी होता है.

इसे तैयार करने का तरीका भी बेहद आसान है. एक छोटी कटोरी में चुटकी भर बेकिंग सोडा लें और उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं. जब दोनों चीजें मिलकर पेस्ट जैसा बन जाएं, तो इसे अपने टूथब्रश की मदद से दांतों पर धीरे-धीरे रगड़ें. 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से ब्रश करें और फिर सादा पानी से कुल्ला कर लें. ध्यान रखें कि इस उपाय का ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा या नींबू दांतों की बाहरी परत यानी इनैमल को नुकसान पहुंचा सकता है.

3. नमक का यूज
इसके अलावा, पीलेपन को दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आयुर्वेद में नमक को एक इफेक्टिव 'क्लीनिंग एलिमेंट' माना गया है. हफ्ते में 2 से 3 बार, बहुत कम मात्रा में नमक लेकर दांतों को साफ किया जाए तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है. इससे ना सिर्फ पीलापन कम होता है, बल्कि मुंह से आने वाली बदबू से भी राहत मिलती है.

एक दिन में नहीं दूर होगा पीलापन
आखिर में एक बात जरूर याद रखें कि दांतों की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है. जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही दांतों की भी रोजाना सफाई जरूरी है. और जब इसमें आयुर्वेद और घरेलू विज्ञान की मदद ली जाए, तो इसका फायदा दोगुना हो सकता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

