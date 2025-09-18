सालों से पीले पड़े दांत नहीं ले रहे हैं साफ होने का नाम? इन 4 घरेलू चीजों से दूर हो सकती हैं पीली परत!

Yellow Teeth Home Remedies: अधिकतर लोग अपने पीले पड़े दांतों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आज आपको बताते हैं पीले पड़े दांतों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
Yellow Teeth Home Remedies: कुछ लोग दांतों के पीलेपन से काफी लोग परेशान रहते हैं इससे दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है. दांतों के पीलेपन की वजह से कई बार लोग खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं. पीलेपन को काफी बार साफ करते हैं लेकिन बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिलता है. दांतों पर जमी पीली परत चेहरे की खूबसूरती को कम करती है. अगर आप भी जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.
दांतों पर जमी पीली परत कैसे साफ करें?
1. नीम
आयुर्वेद में नीम को सदियों से एक प्राकृतिक औषधि के रूप में माना जाता है. मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. दांतों की गंदगी और पीलेपन को दूर कर सकते हैं.
2. पुदीना
अगर आप दांतों की गंदगी और पीलेपन को दूर करना चाहते हैं, तो बासी मुंह कुछ पुदीने के पत्ते आपको चबाना चाहिए. मुंह की बदबू कम होती है, बल्कि धीरे-धीरे दांतों का पीलापन भी दूर हो जाता है.
3. संतरे के छिलके
संतरे के छिलके आपकी स्किन और दांतों के पीलेपन को साफ करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. हल्के हाथों से दांतों पर इसको रगड़ने से समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसमें साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो दांतों की पीली परत को हटाता है.
4. अमरूद के पत्ते
अगर आप दांतों में जमी पीली परत को साफ करना चाहते हैं, तो आपके लिए अमरूद के पत्ते काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. पाचन से लेकर दांतों की सेहत तक के लिए फायदेमंद होते हैं. पत्तों में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण आपके दांतों के लिए फायदेमंद होते है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.