सालों से पीले पड़े दांत नहीं ले रहे हैं साफ होने का नाम? इन 4 घरेलू चीजों से दूर हो सकती हैं पीली परत!
Advertisement
trendingNow12926891
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सालों से पीले पड़े दांत नहीं ले रहे हैं साफ होने का नाम? इन 4 घरेलू चीजों से दूर हो सकती हैं पीली परत!

Yellow Teeth Home Remedies:  अधिकतर लोग अपने पीले पड़े दांतों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आज आपको बताते हैं पीले पड़े दांतों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सालों से पीले पड़े दांत नहीं ले रहे हैं साफ होने का नाम? इन 4 घरेलू चीजों से दूर हो सकती हैं पीली परत!

Yellow Teeth Home Remedies:  कुछ लोग दांतों के पीलेपन से काफी लोग परेशान रहते हैं इससे दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है. दांतों के पीलेपन की वजह से कई बार लोग खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं. पीलेपन को काफी बार साफ करते हैं लेकिन बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिलता है. दांतों पर जमी पीली परत चेहरे की खूबसूरती को कम करती है. अगर आप भी जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. 
 

दांतों पर जमी पीली परत कैसे साफ करें?

1. नीम

Add Zee News as a Preferred Source

आयुर्वेद में नीम को सदियों से एक प्राकृतिक औषधि के रूप में माना जाता है. मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. दांतों की गंदगी और पीलेपन को दूर कर सकते हैं.
 

2. पुदीना 

अगर आप दांतों की गंदगी और पीलेपन को दूर करना चाहते हैं, तो बासी मुंह कुछ पुदीने के पत्ते आपको चबाना चाहिए.  मुंह की बदबू कम होती है, बल्कि धीरे-धीरे दांतों का पीलापन भी दूर हो जाता है.
 

3. संतरे के छिलके

संतरे के छिलके आपकी स्किन और दांतों के पीलेपन को साफ करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. हल्के हाथों से दांतों पर इसको रगड़ने से समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसमें साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो दांतों की पीली परत को हटाता है. 
 

इसे भी पढ़ें: दीमक का परमानेंट इलाज! इन घरेलू नुस्खों से लकड़ी के फर्नीचर को रखें सेफ
 

4.  अमरूद के पत्ते

अगर आप दांतों में जमी पीली परत को साफ करना चाहते हैं, तो आपके लिए अमरूद के पत्ते काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. पाचन से लेकर दांतों की सेहत तक के लिए फायदेमंद होते हैं. पत्तों में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण आपके दांतों के लिए फायदेमंद होते है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

yellow teeth home remediesyellow plaque on teeth home remedies

Trending news

सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
;