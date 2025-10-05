करवा चौथ पर चांद-सा निखार पाने के लिए घर पर इन चीजों से करें फेस क्लीनअप, मिलेगा फेशियल जैसा ग्लो!

Karwa Chauth Skin Care: करवा चौथ का काफी इंतजार हर महिला को होता है सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही खास माना जाता है. महिलाओं की शॉपिंग से लेकर पार्लर सभी कुछ बुक हो जाता है. उस दिन सभी महिलाएं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं अगर आप भी घर पर फेस क्लीनअप करना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे कर सकते है.

घर पर फेस क्लीनअप कैसे करें?



1. घर पर आसानी से फेस क्लीनअप को कर सकते हैं सबसे पहले आपको कच्चे दूध से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है. स्किन पर चिपकी हुई धूल-मिट्टी ऐसा करने से बिल्कुल साफ हो जाएगी.



2. अब इसके बाद आप टी-ट्री ऑयल को टोनर की तरह भी चेहरे पर इस्तेमाल करके लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है.



3. टी-ट्री ऑयल को चेहरे पर लगाने के बाद आपको एलोवेरा जेल से चेहरे की मसाज अच्छे से 15 मिनट तक करनी चाहिए. इसको मसाज करने से चेहरा हाइड्रेटेड रहता है.



4. अब आपको 1 कटोरी लेनी है और उसमें मुल्तानी मिट्टी और दही,गुलाब को डालकर पेस्ट बना लेना है फिर इसके बाद उसको चेहरे पर लगाना है. आप चाहे तो रोजाना भी इसको अपने चेहरे पर ग्लोइंग निखार पाने के लिए लगा सकते हैं.



5. इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर 15 मिनट तक के लिए लगाकर रखना है और फिर साफ पानी से अपने चेहरे को धोना है. आप इसको करवा चौथ से पहले कर सकते हैं ऐसा करने से आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगी.



