इस राधा अष्टमी पर घर में ही तैयार करें स्वादिष्ट मालपुए, मन हो जाएगा प्रसन्न

Malpua Recipe on Radha Ashtami: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. इस दिन श्रीकृष्ण की परमप्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. साल 2025 में ये पावन पर्व 31 अगस्त को मनाया जा रहा है. भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और राधा-कृष्ण की आराधना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन घर में भोग लगाने और प्रसाद बांटने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है. खासकर मिठाइयों का प्रसाद राधारानी को बेहद प्रिय माना गया है. इन्हीं में से एक है मालपुआ, जिसे खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है. आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर मालपुए बनाने की आसान विधि.

मालपुए बनाने के लिए जरूरी सामग्री

मैदा - 1 कप

सूजी - आधा कप

दूध - 1 कप

चीनी - आधा कप

सौंफ - 1 चम्मच (दरदरी पिसी हुई)

इलायची पाउडर - आधा चम्मच

नारियल का बुरादा - 2 चम्मच

घी - तलने के लिए

चाशनी के लिए:

चीनी - 1 कप

पानी - आधा कप

केसर के रेशे - 5 या 6 (ऑप्शनल)



बनाने का तरीका

1. घोल तैयार करें

एक बाउल में मैदा, सूजी, नारियल बुरादा, सौंफ और इलायची पाउडर डालें. अब इसमें दूध डालकर गाढ़ा लेकिन बहने लायक घोल तैयार करें. इस घोल को 15-20 मिनट ढककर रख दें, ताकि सूजी फूल जाए.

2. चाशनी तैयार करें

एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें. इसमें केसर के रेशे डालें और एक तार की चाशनी तैयार कर लें. गैस बंद कर दें और इसे गुनगुना रहने दें.

3. मालपुए तलें

एक कढ़ाई में घी गर्म करें. अब चमचे से थोड़ा-थोड़ा घोल डालें. घोल गोल आकार में अपने आप फैल जाएगा. इसे धीमी आंच पर दोनों ओर से सुनहरा होने तक तल लें.

4. चाशनी में डुबोएं

तैयार मालपुए को गरमागरम चाशनी में 2-3 मिनट के लिए डुबो दें. फिर निकालकर प्लेट में रखें.

5. सजाएं और परोसें

चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर भोग के लिए तैयार कर सकते हैं.

जरूरी टिप्स

1. मालपुए का घोल न ज्यादा पतला रखें और न ज्यादा गाढ़ा, वरना आकार बिगड़ सकता है.

2. अगर ज्यादा रिच फ्लेवर चाहते हैं तो घोल में दूध की जगह थोड़ा खोया मिलाएं.

3. हेल्दी ऑप्शन के लिए आप इन्हें घी की जगह देसी घी में हल्का सेक भी सकते हैं.