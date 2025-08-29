इस राधा अष्टमी पर घर में ही तैयार करें स्वादिष्ट मालपुए, मन हो जाएगा प्रसन्न
Advertisement
trendingNow12900779
Hindi Newsलाइफस्टाइल

इस राधा अष्टमी पर घर में ही तैयार करें स्वादिष्ट मालपुए, मन हो जाएगा प्रसन्न

राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति का संदेश देता है. इस मौके पर घर में बनाए गए स्वादिष्ट मालपुए परिवार और मेहमानों के लिए भी एक यादगार प्रसाद साबित होंगे. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राधा अष्टमी पर घर में ही तैयार करें स्वादिष्ट मालपुए, मन हो जाएगा प्रसन्न

Malpua Recipe on Radha Ashtami: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. इस दिन श्रीकृष्ण की परमप्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. साल 2025 में ये पावन पर्व 31 अगस्त को मनाया जा रहा है. भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और राधा-कृष्ण की आराधना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन घर में भोग लगाने और प्रसाद बांटने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है. खासकर मिठाइयों का प्रसाद राधारानी को बेहद प्रिय माना गया है. इन्हीं में से एक है मालपुआ, जिसे खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है. आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर मालपुए बनाने की आसान विधि.

मालपुए बनाने के लिए जरूरी सामग्री

मैदा - 1 कप
सूजी - आधा कप
दूध - 1 कप
चीनी - आधा कप
सौंफ - 1 चम्मच (दरदरी पिसी हुई)
इलायची पाउडर - आधा चम्मच
नारियल का बुरादा - 2 चम्मच
घी - तलने के लिए
चाशनी के लिए:
चीनी - 1 कप
पानी - आधा कप
केसर के रेशे - 5 या 6 (ऑप्शनल)
 

Add Zee News as a Preferred Source

बनाने का तरीका

1. घोल तैयार करें
एक बाउल में मैदा, सूजी, नारियल बुरादा, सौंफ और इलायची पाउडर डालें. अब इसमें दूध डालकर गाढ़ा लेकिन बहने लायक घोल तैयार करें. इस घोल को 15-20 मिनट ढककर रख दें, ताकि सूजी फूल जाए.

2. चाशनी तैयार करें
एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें. इसमें केसर के रेशे डालें और एक तार की चाशनी तैयार कर लें. गैस बंद कर दें और इसे गुनगुना रहने दें.

3. मालपुए तलें
एक कढ़ाई में घी गर्म करें. अब चमचे से थोड़ा-थोड़ा घोल डालें. घोल गोल आकार में अपने आप फैल जाएगा. इसे धीमी आंच पर दोनों ओर से सुनहरा होने तक तल लें.

4. चाशनी में डुबोएं
तैयार मालपुए को गरमागरम चाशनी में 2-3 मिनट के लिए डुबो दें. फिर निकालकर प्लेट में रखें.

5. सजाएं और परोसें
चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर भोग के लिए तैयार कर सकते हैं.

जरूरी टिप्स

1. मालपुए का घोल न ज्यादा पतला रखें और न ज्यादा गाढ़ा, वरना आकार बिगड़ सकता है.

2. अगर ज्यादा रिच फ्लेवर चाहते हैं तो घोल में दूध की जगह थोड़ा खोया मिलाएं.

3. हेल्दी ऑप्शन के लिए आप इन्हें घी की जगह देसी घी में हल्का सेक भी सकते हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Malpuaradha ashtami

Trending news

हिमाचल में बारिश से खस्ताहाल हालत, अबतक 312 मौतें, अर्थव्यवस्था भी डूबी
Himachal Pradesh
हिमाचल में बारिश से खस्ताहाल हालत, अबतक 312 मौतें, अर्थव्यवस्था भी डूबी
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
;