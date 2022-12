Extreme Stress को झेलना हो जाता है मुश्किल? इस तरह करें मन को शांत

How To Cope With Extreme Stress: हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि 'चिंता चिता समान है', यही वजह है कि हमें अक्सर स्ट्रेस फ्री रहने की सलाह दी जाती है. बिना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर के लिए हम शरीर को सेहतमंद नहीं रख पाते है. हम भले ही ये महसूस न कर पाते हों, लेकिन डिप्रेशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है. हमें छोटी-छोटी चीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा है, इसकी जगह इस बात पर जोर दें कि पॉजिटिव कैसे रहा जाता है.

आखिर क्यों होता है स्ट्रेस?

मानसिक तनाव कई कारणों से हो सकता है, आमतौर पर दोस्ती या प्यार में धोखा, पैसे की कमी, बेरोजगारी, मनचाही ख्वाहिश पूरी न होना, कोई लंबी बीमारी, परीक्षा में फेल होना, शादी न हो पाना, परिवार से दूर रहना, औलाद न होना और इनफिरियॉरिटी कॉम्पलेक्स जैसी वजहों से टेंशन होती है, लेकिन आप कुछ बातों का ख्याल रखकर तनाव को दूर कर सकते हैं.

इस तरह करें तनाव को दूर

1. दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताएं

जब आप परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह की नेगेटिविटी आने लगती है, इससे बचने के लिए आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं तो मन हल्का हो जाता है और स्ट्रेस को मिटाने में मदद मिलती है

2. अपनी डेली रूटीन को न तोड़े

अगर आप एक नियमित वक्त पर खाते पीते और सोते हैं तो डेली लाइफ की इस रूटीन को ब्रेक करें, अक्सर तनाव के दौरान हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे तो सेहत नहीं बिगड़ेगी और धीरे-धीर स्ट्रेस भी मिटने लगेगा.

3. अपना पसंदीदा काम करें

अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो ऐसी सिचुएशन में वो काम करें, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मन लगता है, जैसे ट्रैवलिंग, फिल्में देखना, पसंदीदा फूड खाना, क्रिकेट, फुटबॉल या रेसलिंग देखना वगैरह. इससे स्ट्रेस आसानी से दूर हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

