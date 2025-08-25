हाथों पर रची मेहंदी का रंग गाढ़ा करने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स, सब देखते ही रह जाएंगे?
हाथों पर रची मेहंदी का रंग गाढ़ा करने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स, सब देखते ही रह जाएंगे?

Darken Mehendi Tips:  मेहंदी का रंग अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं, तो कुछ खास तरह के टिप्स को अपनाकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:10 PM IST
हाथों पर रची मेहंदी का रंग गाढ़ा करने के लिए अपनाएं ये कमाल के टिप्स, सब देखते ही रह जाएंगे?

Darken Mehendi Tips:  मेहंदी लगाना महिलाओं को खूब पसंद होता है. हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. शादी हो, त्योहार हो, या कोई खास मौका, हाथों पर मेहंदी लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है. इसी सभी के बीच अगर मेहंदी का रंग हल्का पड़ जाता है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. अगर आप भी रंग को हल्का करना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू तरीके हैं, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं. कुछ कमाल के टिप्स आज आपको बताते हैं, जो आपकी मेहंदी का रंग गहरा और चटक बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

मेहंदी का रंग गहरा और चटक कैसे बनाएं?
 

1.  6 से 8 घंटे मेहंदी लगाएं

मेहंदी लगाना महिलाओं को खूब पसंद होता है. अगर आप मेहंदी का रंग गहरा और चटक बनाना चाहते हैं, तो आप  6 से 8 घंटे यानि रातभर इसको लगाकर रख सकते हैं.
 

2. नींबू और चीनी 

अगर आप मेहंदी के रंग को गहरा बनाना चाहते हैं, तो आप नींबू और चीनी को मिलाकर इसका घोल भी लगा सकते हैं. रुई की मदद से हल्के हाथों से मेहंदी पर आपको लगाना चाहिए.
 

3. लौंग 

लौंग मेहंदी को गाढ़ा करने के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है. एक तवे पर 4 से 5 लौंग को आपको रखना है और फिर हल्का धुआं निकलने के बाद हाथों को तवे के पास रखकर गर्म भाप लेनी है. लौंग को आप मेहंदी के सूख जाने के बाद कर सकते हैं. 
 

4. सरसों का तेल 

मेहंदी हटाने के बाद आपको सरसों के तेल को लगाना चाहिए. हाथों पर अच्छे से सरसों के तेल को हल्के हाथों से लगाना चाहिए.  हाथों पर गहरा रंग चढ़ाने के लिए ये मददगार होता है

