Relationship Tips: क्या आपकी वाइफ भी हो जाती है गुस्से से लाल? इस तरह उन्हें करें कूल

How to Deal with an Angry Wife: शादीशुदा जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, कभी इसमें प्यार ही प्यार होता तो कभी तकरार. हालांकि गुस्सा पति और पत्नी किसी को भी आ सकता है. लेकिन आज हम बात करेंगे वाइफ के गुस्से को लेकर. आमतौर पर जब पत्नी आगबबूला हो जाए तो पति को शांत रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए. आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, अगर वो रूठ जाएं तो पुरुष को भी वैसे ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कु गुस्से लाल पत्नी को कैसे मनाएं

रूठी हुई बीवी को कैसे मनाएं? 1. जब पत्नी हद से ज्यादा नाराज हो जाए तो आप बिलकुल भी गुस्से से रिप्लाई नहीं करें, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, इसलिए खुद को काबू में खना जरूरी है. जो बेस्ट लगे वो करें ताकि सिचुएशन हैंडल हो सके 2. आमतौर पर अगर आप नाराज पत्नी से माफी मांग लें तो बात बन जाती है, लेकिन सिर्फ सॉरी कहने से बात न बने तो उन्हें को पसंदीदा गिफ्ट लाकर दे दें. इससे मामला शांत हो जाएगा. 3. वाइफ कितनी भी नराज क्यों न हो, उन्हें हमेशा प्यार से ट्रीट करें. पत्नी के सामने खुद को इमोशनली प्रजेंट करेंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाए. उन्हें बताएं कि आपको उनकी कितनी फिक्र है. 4. चूंकि महिलाएं भावनात्मक बातों को जल्दी समझ जाती है, इसलिए आप उन्हें रोकर या फिक्रमंद दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करें, कि आपको अपनी गलती का कितना मलाल है 5. कई बार पत्नी का मनपसंदीदा काम करने से गिले-शिकवे दूर हो जाते हैं. आप उनकी फेवरेट डिश बना दें या फिर चाय-कॉफी सर्व करें, इससे उनका मूड बेहतर हो जाएगा. 6. महिलाओं को सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आता है. इसलिए आप उनके लिए डिनर प्लान करें, या कहीं ट्रैवल के लिए टिकट बुक कर दें या फिर उनके किसी करीबी शख्स को घर पर इनवाइट करें, ये मूड को बेहतर करने के लिए काफी है 7. अगर लाख कोशिशों के बाद भी वाइफ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा हो, तो उनके सामने रोमांटिक गाने गाएं या फिर एक इमोशनल लेटर लिखकर उन्हें पढ़ने को कहें, ये ट्रिक काफी कारगर है.