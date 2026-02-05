Advertisement
एड़ी के दर्द से हैं परेशान, तुरंत करें उपाय, जल्द मिलेगा आराम!

एड़ियों में दर्द की वजह से कई बार चलना-फिरना काफी मुश्किल हो जाता है. एड़ी में दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से एड़ी  में दर्द की समस्या दूर हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:52 PM IST
एड़ी में दर्द होने पर कई बार चलते समय काफी दर्द होता है. गलत चप्पल और फुटवियर पहनने से एड़ियों में दर्द की समस्या हो सकती है. एड़ियों में दर्द से राहत पाने के लिए आप इन उपाय को फॉलो कर सकते हैं. आइए जानते हैं एड़ी के दर्द से राहत पाने के उपाय. 

एड़ियों में दर्द का कारण 
अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान का असर ना केवल सेहत बल्कि एड़ी पर भी पड़ता है. लंबे समय तक बैठे रहने से एड़ी में दर्द की परेशानी हो सकती है. आइए जानते हैं एड़ी में दर्द का क्या कारण. 

गलत चप्पल पहनना 
गलत चप्पल पहनने से भी एड़ी में दर्द की समस्या हो सकती है. गलत साइज की चप्पल या जूता पहनने से भी एड़ी में दर्द बढ़ सकता है. दर्द से राहत पाने के लिए आप सही चप्पल पहनें. 

दर्द से राहत कैसे पाएं 
एड़ियों में ज्यादा दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. क्योंकि दर्द की समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. 

गुनगुने पानी का इस्तेमाल 
एड़ियों में दर्द को कम करने के लिए आप गुनगुने पानी में नमक मिला दें. इसके बाद इसमें पानी में पैर डुबो दें. पानी गुनगुना होना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

