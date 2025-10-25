भीड़ से मन हो जाता है अशांत, घबराहट से छूटने लगता है पसीना, कैसे रखें खुद को कूल?

How To Deal With Crowd Stress: आज के दौर में भीड़ का हिस्सा बनना तकरीबन हर इंसान की डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. चाहे वो मेट्रो में सफर करना हो, किसी शादी या कॉन्सर्ट में जाना हो, या फिर बाज़ार में शॉपिंग करना. लेकिन बहुत से लोग ऐसी भीड़ में जाते ही बेचैनी, घबराहट, पसीना या सिरदर्द महसूस करने लगते हैं. इसी स्थिति को मनोविज्ञान की भाषा में 'क्राउड स्ट्रेस' कहा जाता है.

क्राउड स्ट्रेस को समझें

क्राउड स्ट्रेस तब होता है जब किसी इंसान का मन और शरीर भीड़भाड़ वाले माहौल में असहज हो जाता है. ये एक तरह का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है, जो हद से ज्यादा लोगों, शोर, और सीमित जगह के कारण बढ़ता है. ऐसे हालात में पीड़ित शख्स को सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, या बाहर निकलने की जबरदस्त ख्वाहिश जैसी परेशानियां महसूस होती हैं. ये समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जाती है, जिन्हें एंग्जायटी या पैनिक डिसऑर्डर अक्सर आता है.

क्राउड स्ट्रेस की वजह

1. काबू खोने का डर: भीड़ में इंसान को लगता है कि वो किसी सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा.

2. लिमिटेड पर्सनल स्पेस: शरीर के बहुत पास लोगों की मौजूदगी असहजता पैदा करती है.

3. शोर: बहुत ज्यादा शोर और हंगामा दिमाग पर दबाव डालता है.

4. पिछला एक्सपीरिएंस: अगर पहले किसी भीड़ में बुरा एक्सपीरिएंस हुआ हो, तो दिमाग ऐसी सिचुएशन से डरने लगता है.

मन को शांत कैसे करें?

1. धीरे-धीरे गहरी सांस लें: गहरी सांस लेने से दिल की धड़कन कंट्रोल होती है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है.

2. ध्यान भटकाएं: किसी शांत चीज पर फोकस करें. जैसे- मोबाइल में म्यूजिक सुनना या कोई पॉजिटिव बातें सोचना.

3. भीड़ से थोड़ा दूर हटें: यदि संभव हो, तो किनारे की ओर जाएँ या खुली जगह पर खड़े हों.

4. पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेट रखने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है.

5. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें: खुद से कहें, “मैं सेफ हूं, ये सिचुएशन टेम्पोरेरी है.”

6. भीड़ की प्रैक्टिस करें: छोटी-छोटी भीड़ में जाकर खुद को धीरे-धीरे ऐसे माहौल के लिए तैयार करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.