Advertisement
trendingNow13122909
Hindi Newsलाइफस्टाइलपराए शहर में अपनों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं, ये छोटी आदतें दूर करेंगी होमसिकनेस

पराए शहर में अपनों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं, ये छोटी आदतें दूर करेंगी होमसिकनेस

Homesickness: नया शहर, नई नौकरी या नई पढ़ाई की शुरुआत हमेशा उत्साह से भरी ही होती है लेकिन कुछ ही दिनों में दिल को घर की याद सताने लगती है. मां के हाथ का खाना, दोस्तों की हंसी और अपने कमरे का सुकून बहुत याद आता है. इन यादों को होमसिकनेस कहा जाता है हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी समझदारी और छोटी छोटी आदतें आपको होमसिकनेस से बाहर निकाल सकती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पराए शहर में अपनों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं, ये छोटी आदतें दूर करेंगी होमसिकनेस

नया शहर, नई सड़के, नया माहौल और नई जिम्मेदारियां शुरुआत में काफी अच्छी लगती हैं. सब कुछ रोमांचक लगता है लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक दिल भारी होने लगता है. मां के हाथ का खाना, दोस्तों की हंसी और घर का सुकून याद आने लगता है. इस एहसास को होमसिकनेस कहा जाता है. अगर आप भी पराए शहर में अपनों की कमी महसूस कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये एहसास बिल्कुल नॉर्मल है और थोड़ी सी समझदारी से इसे संभाला जा सकता है. होमसिकनेस एक इमोशनल फेज है जो घर से दूर रहने पर हर किसी को होती है. कई लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सही रूटीन और पॉजिटिव सोच अपनाकर इसे आसानी से कम किया जा सकता है.

ऐसे करें दिन की शुरुआत
सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करें. सुबह उठकर हल्की वॉक, मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें. अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो रिफ्रेशिंग सॉन्ग सुने. इससे मूड अच्छा होता है और अकेलापन कम लगता है. कमरे में बाहर की हवा और धूप आने दें इससे आपका मूड लाइट हो सकता है.

परिवार से करें बात
फैमिली से जुड़ाव बनाए रखना भी बहुत जरूरी है बहुत से लोगों को लगता है कि घर की याद इसलिए आती हैं क्योंकि वो घर पर बात करते हैं. ऐसा सोच कर लोग घर पर बात करना बंद कर देते हैं. पर ऐसा करने से घर की याद और भी ज्यादा आएगी. घर पर हर रोज लंबी बात करना जरूरी नहीं लेकिन दिन में एक छोटा मैसेज या वीडियो कॉल दिल को खुश कर सकता है. इससे दूरी का एहसास कम होता है और हिम्मत मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए दोस्त बनाएं
नए शहर में दोस्त बनाना होमसिकनेस का सबसे बड़ा इलाज है. ऑफिस या कॉलेज में लोगों से बात करें और दोस्त बनाएं. छोटी आउटिंग या चाय पर बातचीत से रिश्ते बनते हैं. जब आपके पास अपने लोग होंगे तो शहर भी अपना लगने लगेगा और घर की याद कम आएगी.

नई हॉबी 
खुद को बिजी रखना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है. कोई हॉबी शुरू करें जैसे कुकिंग, पेंटिंग, डांस या जिम. इससे समय अच्छा बीतता है और दिमाग नेगेटिव सोच से दूर रहता है. नया माहौल अपनाने में समय लगता है. अपने ऊपर दबाव न डालें. वीकेंड पर नई जगह घूमने जाएं और नए शहर को अपने अंदाज में एक्सप्लोर करें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

homesicknesseasy tips for homesick

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति