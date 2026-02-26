पराए शहर में अपनों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं, ये छोटी आदतें दूर करेंगी होमसिकनेस

Homesickness: नया शहर, नई नौकरी या नई पढ़ाई की शुरुआत हमेशा उत्साह से भरी ही होती है लेकिन कुछ ही दिनों में दिल को घर की याद सताने लगती है. मां के हाथ का खाना, दोस्तों की हंसी और अपने कमरे का सुकून बहुत याद आता है. इन यादों को होमसिकनेस कहा जाता है हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी समझदारी और छोटी छोटी आदतें आपको होमसिकनेस से बाहर निकाल सकती हैं.
Trending Photos
नया शहर, नई सड़के, नया माहौल और नई जिम्मेदारियां शुरुआत में काफी अच्छी लगती हैं. सब कुछ रोमांचक लगता है लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक दिल भारी होने लगता है. मां के हाथ का खाना, दोस्तों की हंसी और घर का सुकून याद आने लगता है. इस एहसास को होमसिकनेस कहा जाता है. अगर आप भी पराए शहर में अपनों की कमी महसूस कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये एहसास बिल्कुल नॉर्मल है और थोड़ी सी समझदारी से इसे संभाला जा सकता है. होमसिकनेस एक इमोशनल फेज है जो घर से दूर रहने पर हर किसी को होती है. कई लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सही रूटीन और पॉजिटिव सोच अपनाकर इसे आसानी से कम किया जा सकता है.
ऐसे करें दिन की शुरुआत
सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करें. सुबह उठकर हल्की वॉक, मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें. अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो रिफ्रेशिंग सॉन्ग सुने. इससे मूड अच्छा होता है और अकेलापन कम लगता है. कमरे में बाहर की हवा और धूप आने दें इससे आपका मूड लाइट हो सकता है.
परिवार से करें बात
फैमिली से जुड़ाव बनाए रखना भी बहुत जरूरी है बहुत से लोगों को लगता है कि घर की याद इसलिए आती हैं क्योंकि वो घर पर बात करते हैं. ऐसा सोच कर लोग घर पर बात करना बंद कर देते हैं. पर ऐसा करने से घर की याद और भी ज्यादा आएगी. घर पर हर रोज लंबी बात करना जरूरी नहीं लेकिन दिन में एक छोटा मैसेज या वीडियो कॉल दिल को खुश कर सकता है. इससे दूरी का एहसास कम होता है और हिम्मत मिलती है.
नए दोस्त बनाएं
नए शहर में दोस्त बनाना होमसिकनेस का सबसे बड़ा इलाज है. ऑफिस या कॉलेज में लोगों से बात करें और दोस्त बनाएं. छोटी आउटिंग या चाय पर बातचीत से रिश्ते बनते हैं. जब आपके पास अपने लोग होंगे तो शहर भी अपना लगने लगेगा और घर की याद कम आएगी.
नई हॉबी
खुद को बिजी रखना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है. कोई हॉबी शुरू करें जैसे कुकिंग, पेंटिंग, डांस या जिम. इससे समय अच्छा बीतता है और दिमाग नेगेटिव सोच से दूर रहता है. नया माहौल अपनाने में समय लगता है. अपने ऊपर दबाव न डालें. वीकेंड पर नई जगह घूमने जाएं और नए शहर को अपने अंदाज में एक्सप्लोर करें.