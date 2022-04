Loneliness Management: अकेलेपन से कैसे करें डील? इन 4 उपायों सें दूर होंगे गम

How To Deal With Loneliness: मौजूदा वक्त में लोग अपनी-अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पाना बेहद मुश्किल है. ऐसे में कोई इंजान कब अकेला हो जाता है पता ही नहीं चलता. अकेलेपन की वजह समय कमी के साथ-साथ लाइफ पार्टनर का रिजेक्शन हो सकता है. ऐसे हालात में इंसान या तो डिप्रेशन (Depression) का शिकार हो जाता है, या फिर उसे दूसरी मानसिक समस्याएं (Mental Problem) होने लगती हैं. हालांकि अकेलेपन को आसानी से डील किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी समझदारी दिखानी होगी. आइए नजर डालते हैं इसके 4 उपायों पर.

अकेलेपन को दूर करने के तरीके

1. सोलो ट्रिप करें प्लान

ट्रैविलिंग से माइंड काफी ज्यादा रिफ्रेश होता है, अगर सफर में कोई हमसफर न हो तो अकेले ही घूमने का प्लान बना लें, आप या एक दिन के टूर पर जा सकते हैं, या कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हैं जहां काफी शांति हो और दिमागी तौर पर सुकून मिले. इससे न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि नई चीजें सीखने को मिलेंगी.

2. अपनी स्किल को निखारें

किसी इंसान के अकेले होने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से आजाद है. वह ऐसे समय में कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे उसे खुशी मिले. मिसाल के तौर पर अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है या आपको डांस करना पसंद है तो अकेले में आप अपने ऐसे काम को करें. इससे न सिर्फ आपको खुशी मिलेगी बल्कि आपकी स्किल्स भी निखरेगी.

3. खुद को सेहतमंद बनाएं

अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से प्यार करना. ऐसे में आप इस वक्त अपने आप पर ध्यान दें. मिसाल के तौर पर आप खुद को सेहतमंद बना सकते हैं या अपने बालों को थोड़ा सा समय दे सकते हैं जिससे न सिर्फ आपकी स्किन निखरे बल्कि बाल भी चमकदार बन सकें. इससे आपका वक्त आसानी से बीतेगा और पॉजिटिविटी भी आएगी.

4. अकेले में मस्ती करें

जरूरी नहीं आसपास लोग नहीं हैं तो इसका मतलब आप मस्ती नहीं कर सकते. आप अकेले रहकर भी मस्ती कर सकते हैं. आप टीवी चला कर या अपनी पसंद का कोई गाना चला कर डांस कर सकते हैं. साथ ही डांस के साथ-साथ थोड़ा काम भी कर सकते हैं. इससे मस्ती भी होगी और काम भी जल्दी पूरा होगा.

