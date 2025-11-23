थकान में गुजरता है दिन, जिम्मेदारियां बन जाती है बोझ, राहत के लिए क्या करें आप?

Tiredness: महिलाओं में कमजोरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं. न्यूट्रीशन की कमी, काम का बोझ, घर-परिवार की जिम्मेदारियां और खुद के लिए वक्त न निकाल पाना शरीर को थका देता है. ऐसे में आयुर्वेद के कुछ उपायों से आपको काफी राहत मिल सकती है.

न्यूट्रीशन का अहम रोल

महिलाओं में पोषण (आयरन, विटामिन डी और बी12) की कमी सबसे आम कारणों में से एक है. जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो कमजोरी, चक्कर आना, थकान और काम करने की क्षमता कम होने लगती है. इसके अलावा थायराइड की गड़बड़ी या मधुमेह भी लगातार कमजोरी का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

नींद भी जरूरी

नींद की कमी भी शरीर को काफी अफेक्ट करती है. अगर रोज अच्छी नींद नहीं मिलती, तो अगला पूरा दिन थका-थका सा महसूस होता है. कई बार मेंटल स्ट्रेस, चिंता या किसी तरह के भावनात्मक दबाव के कारण भी शरीर कमजोर होने लगता है, क्योंकि दिमाग का असर सीधे शरीर पर पड़ता है. पानी कम पीना (डिहाइड्रेशन) भी एनर्जी कम कर देता है. अगर फिजिकल एक्टिविटीज न के बराबर हो तो शरीर सुस्त पड़ने लगता है. कुछ मामलों में किसी संक्रमण या बीमारी का शुरुआती संकेत भी कमजोरी के रूप में दिख सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या खाएं?

आयुर्वेद की मानें तो डाइट में आयरन से भरपूर चीजें जैसे पालक, मेथी, गुड़, चुकंदर, दालें और हरी सब्जियां शामिल करें. विटामिन सी वाली चीजें जैसे संतरा, नींबू और अमरूद आयरन के अवशोषण में मदद करती हैं, इसलिए इन्हें जरूर खाएं.

नींद के फायदे

कोशिश करें कि रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद शरीर को फिर से ऊर्जा से भर देती है. रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, योग या तेज चाल से चलना बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर करता है और एनर्जी का लेवल बढ़ाता है. तनाव कम करने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेने और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें काफी मददगार होती हैं.

हाइड्रेट रहें

इसके साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो थकान कम महसूस होगी. अगर इन सब बदलावों के बाद भी कमजोरी बनी रहती है तो डॉक्टर से जरूर मिलें, ताकि जरूरी जांच करके पता लगाया जा सके कि कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं. सही वक्त पर जांच और ट्रीटमेंट से कमजोरी का असली कारण दूर किया जा सकता है और शरीर फिर से हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस होता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.