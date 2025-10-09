बाजार से लाने के बजाय घर में रखी इन चीजों से सजाएं करवा चौथ की पूजा थाली, पड़ोसन पूछेगी- कहां से लाए?

Karwa Puja Thali Decoration Ideas: करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा ही खास माना जाता है. इस दिन महिलाओं को सज-धजकर रहना काफी ज्यादा पसंद होता है. करवा चौथ की थाली का भी बड़ा महत्व माना जाता है. आजकल लोग बाजारों से खरीदना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, कई तरह-तरह की डेकोरेशन इनमें होती है, अगर आप घर बैठे सस्ते में पूजा की थाली को अच्छे से सजाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इसको सजा सकते हैं. आपकी बनाई गई थाली को देखकर लोग पूछेंगे कहां से ली, आइए आपको बताते हैं.



करवा चौथ पूजा थाली को सजाने के लिए सामान

करवा चौथ पूजा थाली को सजाने के लिए आपको प्लास्टिक, हल्दी के घोल, चावल, गोटा-पट्टी, रंगोली के रंग, पुरानी स्टील की थाली, पुरानी चुनरी डिजाइन, पेंट कलर इन चीजों की जरूरत होती है.



करवा चौथ पूजा थाली को कैसे सजाएं?



1. पुरानी स्टील में गोटा-पट्टी

करवा चौथ की थाली को सजाने के लिए आपको सबसे पहले एक पुरानी स्टील की थाली को लेना है और फिर गोटा-पट्टी और लेस को चारों तरफ से लगा लेना है और फिर स्वास्तिक या ओम का डिजाइन भी आप थाली के बीच में बना सकते हैं.



2. फूलों को चिपकाएं

अगर आप करवा चौथ की थाली को सजाना चाहते हैं, तो आप फूलों को भी चिपका सकते हैं. 10-20 रुपये में आपको रंग-बिरंगे फूल देखने को मिल जाएंगे. ग्लू लगाकर थाली पर फूलों को एक-एक करके आपको अच्छे से चिपका देना है.



3. हल्दी के घोल, चावल

अगर आप थाली को और ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं, तो आप हल्दी के घोल, चावल से माचिस की तीली की मदद से छोटे-छोटे डॉट से भी अपनी थाली को अच्छे से सजा सकते हैं, दिखने में ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है.



4. कलरफुल पेपर

आप अगर अपनी थाली को सबसे खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो आप कलरफुल पेपर को थाली में लगा सकते हैं. आपको रंग-बिरंगे कलरफुल पेपर लेने हैं, और इसको थाली के हिसाब से कट करके लगा लेना है.



5. पेंट कलर

अगर आप अपनी थाली को सबसे खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पेंट कलर को थाली में लगाकर भी अलग-अलग तरह से सजा सकते हैं.



