लड्डू गोपाल के स्वागत में ना रहे जाए कोई कमी, जन्माष्टमी में घर के कोनों-कोनों को ऐसे करें डेकोरेट!
लड्डू गोपाल के स्वागत में ना रहे जाए कोई कमी, जन्माष्टमी में घर के कोनों-कोनों को ऐसे करें डेकोरेट!

Janmashtami House Decoration Ideas:  लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां कर रहे हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं.

Ritika|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:36 PM IST
लड्डू गोपाल के स्वागत में ना रहे जाए कोई कमी, जन्माष्टमी में घर के कोनों-कोनों को ऐसे करें डेकोरेट!

Janmashtami House Decoration Ideas:  जन्माष्टमी पर घर में भगवान कृष्ण के स्वागत की तैयारियां लोग काफी जोर-शोर से कर रहे हैं. मंदिर की सजावट से लेकर घर तक को पूरी तरह से सजा देते हैं. इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है. भगवान कृष्ण की पूजा और व्रत के साथ आपको घर पर सजावट का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. लड्डू गोपाल के स्वागत में कोई कमी ना रहे जाए, इसलिए आज आपको बताते हैं कैसे आप घर के कोनों-कोनों को अच्छे से सजा सकते हैं. आइए आपको दिखाते हैं.
 

जन्माष्टमी में घर को कैसे सजाएं? 
 

1. गुब्बारे और फूलों से सजाएं

जन्माष्टमी का त्योहार लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होता है अगर आप इस दिन में घर को सबसे ज्यादा खास सजाना चाहते हैं, तो आप पूरे घर को रंग-बिरंगे गुब्बारे और फूलों को लगाकर सजा सकते हैं. आपका घर काफी ज्यादा सुंदर दिखेगा.
 

2. रंग बिरंगे कैंडल और लाइट 

अपने पूरे घर को आपको रंग बिरंगे कैंडल और लाइट से सजा देना चाहिए. आपका घर काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा.  कैंडल और झालरों का रंग अपने पूजा घर के हिसाब से रखना चाहिए.  लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा.
 

3. कृष्ण का झूला सजाना

जन्माष्टमी को खास बनाने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण का झूला भी आपको सजाना है आप चाहे, तो मोर पंख और मोतियों से पूरा झूला सजा सकते हैं. ये देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा.
 

4. पूजा घर को सजाएं

जन्माष्टमी में पूजा घर को आपको खास तौर पर बेहद ही अच्छे ढंग से सजाना है. आपको अपने पूरे पूजा घर को रंग-बिरंगे फूलों से सजा देना चाहिए. आप चाहे तो रंगीन लाइट को भी लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:   जन्‍माष्‍टमी पर बनाएं नारियल का लड्डू, आज ही नोट कर लें इसकी रेसिपी! 

5.  दीये और रंगोली

जन्माष्टमी के इस दिन को खास बनाने के लिए मंदिर के आगे और घर पर आपको रंगोली बनानी चाहिए, ऐसा करने से आपका घर और मंदिर बेहद ही खूबसूरत नजर आएगा. मिट्टी के छोटे दीये आपको मंदिर के चारों तरफ और घर के कोनों-कोनों में लगा दें.  

;