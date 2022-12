How To Detox Your Body: खुद को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की कोशिशें करते हैं. हमारे शरीर में कई तरह के विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें बाहर निकालना बेहद जरूरी होता है, वरना हम कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे. बॉडी को डिटॉक्स करने से हमारा खून साफ होता है, चूंकि ब्लड की मदद से ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका क्लीन रहना हर हाल में जरूरी है. आइए जानते हैं कि आप कौन-कौन सी चीजें खाकर अपना खून साफ कर सकते हैं.

नींबू

नींबू के सेवन की सलाह ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट देते हैं, इसमें मौजूद एसिडिक प्रॉपर्टीज खून को साफ करने में मदद करती है. अगर आप रोजाना एक ग्लास नींबू पानी पिएंगे तो खून साफ रहेगा और मल के रास्ते सारे टॉक्सिंस बाहर निकल जाएंगे. नींबू में विटामिन सी भी पाया जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

अदरक और गुड़ की चाय

हम जो रोजाना दूध और चीनी की चाय पीते हैं उससे सेहत को नुकसान पहुंचता है, इसके बजाए आप अदरक और गुड़ की चाय पीने की आदत डालें, इससे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और साथ ही ब्लड भी क्लीन हो जाता है. इसे पीने से आप सर्दी-खांसी और जुकाम से बच सकते हैं.

हरा धनिया-पुदीने वाली चाय

हरा धनिया और पुदीने का पत्ता हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां छूमंतर हो जाती है. इसके लिए आप हरा धनिया-पुदीने की हर्बल टी तैयार कर लें और रोजाना कम से कम एक बार जरूर पिएं.

तुलसी वाली चाय

भारत में काफी लोग तुलसी के पौध को अपने आंगन या गमले में जरूर लगाते हैं, इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं. आप या तो इसके पत्ते को धोकर डायरेक्ट चबा सकते हैं, साथ ही अगर तुलसी की हर्बल टी रोजाना पिएंगे तो बॉडी को डिटॉक्स और खून को साफ करने में मदद मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं