Advertisement
trendingNow13058937
Hindi Newsलाइफस्टाइलमूड स्विंग से रहती हैं परेशान, डाइट में शामिल करें केसर का पानी

मूड स्विंग से रहती हैं परेशान, डाइट में शामिल करें केसर का पानी

saffron water: केसर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. केसर का पानी पीने स्ट्रेस कम होता है. आइए जानते हैं केसर के पानी के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मूड स्विंग से रहती हैं परेशान, डाइट में शामिल करें केसर का पानी

पेरिमेनोपॉज महिलाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर होता है. इस समय मूड स्विंग्स, अजीब-अजीब क्रेविंग्स, पेट फूलना, त्वचा का बेजान हो जाना और बेचैनी के साथ नींद न आने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. हार्मोनल बदलावों के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन लक्षणों को कम करने का सरल और प्राकृतिक उपाय है, रोजाना केसर का पानी पीना.

केसर के पानी के फायदे 
सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा के अनुसार, केसर का पानी पेरिमेनोपॉज या प्रीमेनोपॉज के दौरान महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है. केसर हार्मोनल बदलावों में बड़ी मदद करते हैं. यह मूड और एंग्जायटी को कंट्रोल करने में कारगर है.एक रिसर्च में पाया गया कि केसर ने एंग्जायटी को करीब 33 प्रतिशत और डिप्रेशन के लक्षणों को 32 प्रतिशत तक कम किया, बिना किसी साइड इफेक्ट के. यह सेरोटोनिन को सपोर्ट करता है, जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी बेहतर होती है. हार्मोनल उतार-चढ़ाव से सेरोटोनिन कम होने पर स्ट्रेस क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. केसर इन क्रेविंग्स को रेगुलेट करता है, खासकर मीठा खाने की इच्छा को कम करता है.

स्किन के लिए फायदेमंद 
केसर का पानी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. एस्ट्रोजन कम होने से त्वचा बेजान हो जाती है, लेकिन केसर में मौजूद क्रोसिन और सैफ्रानल माइक्रो सर्कुलेशन सुधारते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, जिससे चमक लौटती है. यह पेट फूलने की समस्या में भी राहत देता है. पेरिमेनोपॉज में पाचन धीमा पड़ जाता है, लेकिन केसर पाचन तंत्र को शांत करता है और गैस की समस्या कम करता है. इसके अलावा, यह ऐंठन, मूड स्विंग्स और कार्ब्स क्रेविंग को भी कम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

केसर के गुण 
केसर में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और कई संक्रमणों से सुरक्षा भी करते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव और हानिकारक फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को भी रोकते हैं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है. साथ ही, केसर मस्तिष्क के लिए भी लाभकारी है. यह याददाश्त को मजबूत बनाता है और सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाता है.

गुनगुने पानी में करें सेवन 
नियमित और संतुलित मात्रा में केसर और केसर के पानी का सेवन इन सभी फायदों को प्राप्त करने का प्राकृतिक तरीका है. रोजाना केसर का पानी पीने से ये समस्याएं नियंत्रित रहती हैं. केसर का पानी बनाना आसान है. कुछ धागे गुनगुने पानी में भिगोकर सुबह-शाम पीने से राहत मिलती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

नींद की कमी और मोटापा बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण, ICMR की स्टडी में खुलासा

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestyleSaffron

Trending news

MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव