सर्दियों में जूते धोने के बाद हफ्ते भर तक पड़े रहते हैं गीले? इन 5 स्मार्ट हैक्स से झट से दूर होगी टेंशन

सर्दियों में जूते धोने के बाद हफ्ते भर तक पड़े रहते हैं गीले? इन 5 स्मार्ट हैक्स से झट से दूर होगी टेंशन

How To Dry Shoes Quickly After Washing: सर्दियों में लोग जूते तो धो देते हैं लेकिन फिर सूखने में हफ्तेभर तक भी लग जाते हैं, जिससे लोग परेशान रहते हैं आज आपको बताते हैं आप कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:25 AM IST
सर्दियों में जूते धोने के बाद हफ्ते भर तक पड़े रहते हैं गीले? इन 5 स्मार्ट हैक्स से झट से दूर होगी टेंशन

How To Dry Shoes Quickly After Washing:  सर्दियों में कपड़ों को सूखाने की दिक्कत काफी ज्यादा हो जाते हैं. सर्दियों में गीले जूते सूखने में काफी परेशानी आती है और लोग इससे काफी परेशान भी रहते हैं काफी कुछ करने के बाद भी ये दिक्कत ठीक नहीं होती है. इस मौसम में धूप भी कम आती है और पंखे भी इतना नहीं सूख पाते हैं. हीटर के पास रखने से भी इसके खराब होने की दिक्कत भी बनी रहती है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स को खोज रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, जिससे आप सर्दियों में जूते धोने के बाद आसानी से सुखाकर भी पहन सकते हैं. आइए जान लीजिए.

सर्दियों में गीले जूते को कैसे सुखाएं?
 

1. अखबार का इस्तेमाल 

अगर आप भी सर्दियों में जूते धोने से बचते हैं तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है आज आपको बताते हैं कैसे आप राहत पा सकते  हैं, आपको अखबार का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए अखबार को पूरा आपको फाड़ना है और फिर इसको मोड़कर जूतों के अंदर दबाकर भर लेना है जिससे सारा पानी इस पर आ जाएगा. 
 

2. इनसोल निकाले

जूतों के अंदर से इनसोल को निकालकर आप सर्दियों में गीले जूते को आसानी से सूखा सकते हैं. आपको इनसोल को अलग से सुखाने के लिए रखना चाहिए, ऐसा करने से जल्दी से आपके जूते सूख जाएंगे.
 

3. खिड़की के पास

अगर आप जूतों को सिंपल तरीकों से सूखाना चाहते हैं, तो आप खिड़की के पास रख सकते हैं ऐसा करने से आपके जूते जल्दी सूखा जाएंगे. हवा का अच्छा फ्लो आता रहेगा और आपको सुखाने के लिए कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ेगा. 

4. हेयर ड्रायर 

अगर आपने अपने जूतों को धो दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि इसको सुखाएं कैसे तो आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. मीडियम हीट पर रखकर जूतों के अंदर और बाहर से हेयर ड्रायर करके अंदर तक आप सूखा सकते हैं. 

