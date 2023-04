Dry Your Clothes: बारिश के दिनों मे इस तरह सुखाएं कपड़े, बदबू और नमी का नहीं रहेगा नामोनिशान

How To Dry Your Clothes During Rainy Season: जब घर के बाहर लगातार बारिश हो रही तो आप अक्सर चाय पकौड़े का लुत्फ उठाना नहीं भूलते, लेकिन बरसात अपने साथ कई परेशानियां भी लाता है. इस दौरान आपको कपड़े सुखाने में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि तब धूप नहीं निकल रही होती और हवा में नमी भी ज्यादा रहती है. ऐसे में कपड़े सुखाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, जो दुर्गंध पैदा करता है. दरअसल कपड़ों में ज्यादा वक्त तक नमी रहने की वजह से इसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं. अगर इन कपड़ों को आप पहनेंगे तो खुजली और दूसरी स्किन डिजीज हो सकती है. आइए जानते हैं कि बारिश में कपड़े कैसे सुखाएं और खुद को मौसमी बीमारी से कैसे बचाएं.