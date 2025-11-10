Advertisement
मांगने से नहीं मिलता सम्मान! घर या समाज में रिस्पेक्ट पाने के लिए बस अपना लें ये 4 आदतें

How to Get Respect from Everyone: घर हो या समाज हर इंसान सम्मान पाना चाहता है. लेकिन अफसोस की बात ये है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता. सम्मान पाने के लिए आपको खुद में बदलाव करने की जरूरत होती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:08 PM IST
4 Habits to Gain Respect: इंसान सम्मान का भूखा होता है. घर, दफ्तर और समाज में इज्जत पाना चाहता है. लेकिन सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, अपने व्यवहार और आदतों से सम्मान हासिक किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मान-सम्मान दें, आपकी बातों को सुनें और हर जगह आपका आदर करें, तो आपको भी अपने व्यवहार में कुछ खास बदलाव करने की जरूरत है. इस खबर में हम आपको कुछ आसान आदतों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप हर जगह सम्मान पा सकते हैं. 

 

हर किसी से सम्मान से बातें करें
अगर आपको सम्मान चाहिए, तो दूसरों को भी सम्मान देना शुरू कर दें. जब आप दूसरों से प्यार, विनम्रता और सम्मान के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेगा. ऐसे में हर इंसान से सम्मान से बातें करें, किसी की उम्र, पद या पोजीशन देखकर अपने व्यवहार को न बदलें. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर थैंक्यू और सारी बोलें, इससे आपका व्यक्तित्व और निखर कर आता है. वहीं जब आप दूसरों से मिठास के साथ बात करते हैं, तो ऐसी बातें दूसरों का दिल छू लेती है. 

समय का कद्र करें
समय का कद्र न करने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है. जब कोई व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होता है, तो उसकी बातों पर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में ऑफिस की मीटिंग या किसी से मुलाकात करने के लिए समय पर पहुंचना बेहद जरूरी होता है. यह आपके अनुशासन और गंभीरता को दर्शाता है. वहीं देर से पहुंचने या काम में कटौती करने वाले लोगों के लिए नेगेटिव छवि बन जाती है. इसलिए सारी चीजों को समय से करने से कोशिश करें. 

 

ईमानदारी और सच्चाई 
ईमानदार व्यक्ति को हर जगह और हर इंसान से सम्मान मिलता है. वहीं झूठ या दिखावा करने वाले लोगों पर भरोसा करना मुश्किल होता है. ऐसे में अपने काम, रिश्तों और फैसलों में सच्चे रहने वाले लोगों पर धीरे-धीरे भरोसा हो सकता है. इसलिए किसी भी स्थिति में अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए. 

 

दूसरों की मदद करें
दूसरों की मदद करने वाले लोगों को भी समाज में खूब इज्जत मिलती है. दूसरों को प्रोत्साहित करना, उसकी सफलता की सराहना करना या मुश्किल समय में साथ रहना, ऐसी छोटी-छोटी चीजें आपको दूसरों से बड़ा बनाती है और समाज में सम्मान दिलाती है.

 

