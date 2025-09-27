इस तरह खाएंगे दाल-चावल, नहीं बढ़ेगा मोटापा और शुगर लेवल!

अधिकतर भारतीय लोग दाल-चावल का सेवन करना पसंद करते हैं. लंच या डिनर के दौरान दाल-चावल का सेवन जरूर करते हैं. दाल-चावल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट समेत कई पोषक तत्व होते हैं. चावल में कार्बोहाइड्रेट का पाया जाता है. कहा जाता है कि चावल का सेवन करने से मोटापा बढ़ जाता है इसके अलाव शुगर लेवल भी बढ़ सकता है. अगर दाल-चावल को सही तरीके से खाया जाए तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है. डॉक्टर मल्हार ने इस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है दाल-चावल खाने का सही तरीका.

दाल-चावल खाते समय ना करें गलती

डॉक्टर मल्हार ने वीडियो में बताया है कि दाल-चावल खाते समय अधिकतर लोग कार्ब्स और प्रोटीन का बैलेंस सही नहीं रखते हैं. अक्सर चावल की मात्रा ज्यादा होती है वहीं दाल की मात्रा कम होती है ऐसे में प्रोटीन का सोर्स कम हो जाता है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि जापानी और कोरियन इसलिए इतना फिट हैं क्योंकि वह चावल प्लेट में नहीं बल्कि कटोरी में काते हैं. वह मीट, दाल समेत प्रोटीन का सेवन करते हैं.

कौन सा तरीका है सही

डॉक्टर के बताया है अधिकतर भारतीय लोग बड़ी प्लेट में चावल लेते हैं और छोटी कटोरी में दाल और अन्य प्रोटीन का सोर्स लेते हैं. जो कि गलत तरीका है. शरीर को कार्ब्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है जिस हम खाते हैं वह शरीर में फैट की तरह स्टोर होता है. जिससे ब्लड स्पाइक होता है.

खाने का सही तरीका

एक कटोरी में चावल लें, फिर मीट, दाल, पनीर या फिर प्रोटीन का दूसरा सोर्स लें. थाली में प्रोटनी और कार्ब्स की मात्रा को बैलेंस रखें.

दाल-चावल को ऐसे बनाएं हेल्दी मील

दाल-चावल को बैलेंस मील बनाने के लिए दाल-चावल के साथ सीजनल सब्जी लें इसके अलावा इसमें सलाद एड कर लें. दाल-चावल में एक चम्मच देसी घी डालकर खाएं. इससे शरीर को हेल्दी फैट मिलेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.