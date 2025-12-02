सर्दियों में मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी, तुरंत फायदा पहुंचाएंगे ये देसी नुस्खे

Winter Weight loss tips: सर्दियों में हमारी बॉडी सुस्त पड़ जाती है और डेली लाइफ में एक्टिविटीज कम हो जाती है. इतना ही नहीं हम रजाई कंबल में पड़े पड़े टेस्टी चीज जैसे हलवा, पकौड़े, समोसे, कुकीज या पराठे और खूब तली भुनी चीजें खाने लगते हैं. कम एक्टिविटीज और ज्यादा कैलोरी वाला खाना मिलकर वजन बढ़ने का कारण बन जाता है. अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं तो कुछ देसी घरेलू नुस्खे, सही खान-पान और कुछ सावधानियां बरतने से आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं.

वेट लॉस के लिए आसान देसी नुस्खे

सुबह धूप जरूर लें

सर्दियों में धूप ना मिलने के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. इसलिए सुबह की धूप जरूर लें. रोज 10 से 15 मिनट धूप में लें. बॉडी को विटामिन डी मिलेगा जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी.

खाली पेट गुनगुना पानी पिए

सुबह को खाली पेट गुनगुना पानी पीने से बॉडी में स्टोर टॉक्सिन निकालने में मदद मिलती है और बॉडी डिटॉक्स होती है. यह पाचन को दुरुस्त रखता है जिससे वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है.

हेल्दी डाइट

वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी डाइट. डाइट में फाइबर से भरपूर होनी चाहिए और हम वेट लॉस के साथ-साथ मसल्स लॉस ना करें इसके लिए प्रोटीन भी जरूरी है. फाइबर रिच फूड ओवरईटिंग से बचाता है. इसके लिए आप दाल, गेहूं, सलाद, सूप और हरी सब्जियों को रूटीन में शामिल करें.

एलोवेरा जूस

सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. जिससे डाइजेशन अच्छा होता है और फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है.

शहद और नींबू

सुबह को एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू और दो चम्मच शहद मिलाकर पिएं. नींबू का विटामिन सी फैट बर्न करने में मदद करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है