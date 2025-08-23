मिलावटी हल्दी की ऐसे करें पहचान, जानें असली और नकली में क्या होता है फर्क!

भारतीय लोग खाना बनाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं. हल्दी ना केवल रंग बल्कि सब्जी की स्वाद को भी बढ़ाता है. हल्दी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. हल्दी का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. वहीं आज के समय में हल्दी में मिलावट देखने को मिल रही है. मिलावटी हल्दी का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं असली और नकली हल्दी की पहचान कैसे करें.

असली और नकली हल्दी की पहचान कैसे करें

हल्दी पाउडर की पहचान करने के लिए आप पानी से टेस्ट कर सकते हैं. एक गिलास पानी लें. इस पानी में हल्दी पाउडर डाल दें, फिर कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें. असली हल्दी पानी के नीचे बैठ जाएगी. अगर पानी का रंग गहरा पीला होता है तो यह हल्दी मिलावटी है.

हाथ पर मलकर देखें

हल्दी पाउडर लें उसे हाथ पर मलें. असली हल्दी हाथों से निकल जाएगी वहीं नकली हल्दी का दाग या निशान हाथों पर लग जाएगा.

आयोडीन टेस्ट

असली हल्दी की पहचान करने के लिए आप आयोडीन का टेस्ट कर सकते हैं. हल्दी में आयोडीन की कुछ बूंदें डालें. अगर हल्दी का रंग नीला या काला हो जाए तो इसमें स्टार्च मिला हुआ है.

साबुन से करें असली हल्दी का टेस्ट

साबुन की मदद से भी आप असली और नकली हल्दी की पहचान कर सकते हैं. हल्दी पाउडर को अपने हाथों पर लगाएं. अपने हाथों पर रगड़ें. अब साबुन से हाथ धो लें. हाथों से हल्दी का रंग आसानी से छुट रहा है तो यह नकली हल्दी हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.