पेंट की चेन हो जाती है बार-बार खराब? इन 5 ट्रिक्स को अपनाकर चुटकियों में हो जाएगी ठीक

Broken Pant Zipper Hack: आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम होते हैं, जो रह जाते हैं या हो नहीं पाते हैं. आजकल लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कि उनके पास चीजों के लिए समय बहुत ही कम होता है. हर छोटी-छोटी चीजों के लिए बाहर जाना काफी बार नहीं हो पाता है. कई बार पेंट की चेन बार-बार खराब हो जाती है, जिस वजह से बार-बार बाहर जाना पड़ता है. आज आपको ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिससे आप पेंट की चेन को मिनटों में ठीक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कमाल के तरीकों के बारे में.



पेंट की चेन को ठीक कैसे करें?



1. ग्रीस

अधिकतर लोगों की जींस की पेंट बार-बार खराब हो जाती है, जिस वजह से कभी-कभी बाहर से ठीक करवाने का समय तक नहीं होता है. अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप ग्रीस को लगाकर ठीक कर सकते हैं.



2. मोम

आपको बता दें आप मोम की मदद से भी जींस की पेंट की जीप को ठीक कर सकती हैं. मोम को घिसने से जींस की पेंट ठीक हो सकती है.



3. साबुन, ग्रेफाइट पेंसिल

अगर आप जींस की पेंट की जीप को ठीक करना चाहते हैं, तो आप साबुन, ग्रेफाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.



4. वैसलीन

आप वैसलीन का इस्तेमाल करके भी जींस की पेंट की जीप को आसानी से ठीक कर सकते हैं. अटकी और रुक रुक कर चलने वाली चेन तुरंत ठीक हो जाएगी.



5. नारियल के तेल

नारियल के तेल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप जींस की पेंट की जीप को घर बैठे ठीक करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा. इन तरीकों से आपको काफी मदद मिल सकती है.



