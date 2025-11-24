Advertisement
trendingNow13016341
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पेंट की चेन हो जाती है बार-बार खराब? इन 5 ट्रिक्स को अपनाकर चुटकियों में हो जाएगी ठीक

Broken Pant Zipper Hack: आजकल लोग हर छोटी से छोटी चीजों को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं, जिससे पैसे और समय दोनों ही खराब होते हैं. आइए आज आपको बताते हैं पेंट की चेन बार-बार खराब हो जाती हैं, तो इसको घर पर कैसे करें ठीक.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेंट की चेन हो जाती है बार-बार खराब? इन 5 ट्रिक्स को अपनाकर चुटकियों में हो जाएगी ठीक

Broken Pant Zipper Hack: आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम होते हैं, जो रह जाते हैं या हो नहीं पाते हैं. आजकल लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कि उनके पास चीजों के लिए समय बहुत ही कम होता है. हर छोटी-छोटी चीजों के लिए बाहर जाना काफी बार नहीं हो पाता है. कई बार पेंट की चेन बार-बार खराब हो जाती है, जिस वजह से बार-बार बाहर जाना पड़ता है. आज आपको ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिससे आप पेंट की चेन को मिनटों में ठीक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कमाल के तरीकों के बारे में.
 

पेंट की चेन को ठीक कैसे करें?
 

1. ग्रीस 

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतर लोगों की जींस की पेंट बार-बार खराब हो जाती है, जिस वजह से कभी-कभी बाहर से ठीक करवाने का समय तक नहीं होता है. अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप ग्रीस को लगाकर ठीक कर सकते हैं.
 

2. मोम

आपको बता दें आप मोम की मदद से भी जींस की पेंट की जीप को ठीक कर सकती हैं. मोम को घिसने से जींस की पेंट ठीक हो सकती है.
 

3. साबुन, ग्रेफाइट पेंसिल

अगर आप जींस की पेंट की जीप को ठीक करना चाहते हैं, तो आप साबुन, ग्रेफाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. 
 

4. वैसलीन 

आप वैसलीन का इस्तेमाल करके भी जींस की पेंट की जीप को आसानी से ठीक कर सकते हैं. अटकी और रुक रुक कर चलने वाली चेन तुरंत ठीक हो जाएगी.
 

5. नारियल के तेल 

 नारियल के तेल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप जींस की पेंट की जीप को घर बैठे ठीक करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा. इन तरीकों से आपको काफी मदद मिल सकती है.
 

इसे भी पढ़ें:  किचन से आ रही LPG Gas की दुर्गंध तो जानलेवा हो सकती हैं ये गलतियां, फोलो करें ये...

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

damaged pants zipperbroken pant zipper hack

Trending news

जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार