नहीं लगता पढ़ाई में मन! ट्राई करें ये 3 सीक्रेट टिप्स, घंटों तक नहीं भटकेगा आपका मन..

How to Focus on Study: ज्यादातर बच्चों की यहीं शिकायत होती है कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है. कई बार ऐसा भी होता है कि किताब सामने होने के बाद भी दिमाग और मन नहीं और ही होता है. मोबाइल, सोशल मीडिया, थकान यौर स्ट्रेस के कारण पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता. स्टूडेंट्स ये समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अपनी पढ़ाई की आदतों में कुछ खास बदलाव करने से पढ़ाई में मन लगेगा है और रिजल्ट भी बेहतर होंगे.

पढ़ाई का सही टाइम और जगह

हर इंसान का अलग-अलग समय पर फोकस कर पाता है. कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, तो कोई रात भर पढ़ कर कोर्स पूरा कर लेता है. ऐसे में सबसे पहले छात्र को ये समझना चाहिए कि उसका ब्रेन कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और फोकस कर पाता है. इसके साथ ही पढ़ाई के लिए एक जगह भी तय कर लेनी चाहिए. बिस्तर पर लेकर कर पढ़ने से नींद आती है. ऐसे में टेबल-कुर्सी पर बैठकर पढ़ना बेहतर होता है. ऐसा करने से ब्रेन को ये संकेत मिलता है कि अब पढ़ने का समय हो गया है.

मोबाइल से दूरी

आज के समय में बच्चे-बच्चे के पास पर्सनल फोन होता है. ऐसे में मोबाइल पढ़ाई का एक बड़ा दुश्मन बन गया है. एक नोटिफिकेशन भी पढ़ाई का पूरा फोकस खराब कर सकता है. पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट करके खुद से दूर रखें और किसी दूसरे कमरे में रख दें. ऐसे में अगर बेहद जरूरी हो, तब ही मोबाइल का इस्तेमाल करें. इससे पढ़ाई के दौरान आपके ध्यान भटकता नहीं है.

छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें

आपको बता दें, एक साथ जब आप पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो मन जल्दी थक जाता है. ऐसे में पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें. ऐसा करने से 30 या 40 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें. एक टॉपिक खत्म होने के बाद खुद को शाबाशी दें. इससे मोटिवेशन बना रहता है और इंसान पढ़ाई को बोझ नहीं समझता.

