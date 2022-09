Relationship Tips: Ex को बड़े आराम से दिल से निकाल देंगे आप, ये रहा सॉलिड तरीका

How to forget ex: कुछ लोग रिश्तों की जरा भी परवाह नहीं करते तो कुछ लोगों के लिए रिश्ते बनाना और निभाना ही सबकुछ होता है. माना जाता है कि रिश्तों की परवाह न करने वाले बेफिक्र और बिंदास जिंदगी जीते हैं, तो इसे निभाने वाले अक्सर रिश्ता टूटने का दर्द और गम सह नहीं पाते.