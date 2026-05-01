गर्मियों में दाल हो जाती है खराब, अपना लें ये ट्रिक, लंबे समय तक रहेगी दाल फ्रेश

गर्मियों के मौसम में तापमान ज्यादा होने की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है.क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं जिस वजह से दाल कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है. दाल में पानी की ज्यादा मात्रा होती है जिस वजह से दाल के खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है. दाल को लंबे समय तक बाहर रखने से उसमें खट्टापन आ सकता है जिससे स्वाद और खुशबू बदल जाती है. ऐसे में आप इन टिप्स की मदद से दाल को खराब होने से बचा सकते हैं.

दाल क्यों होती है खराब

गर्मियों में हाइट टेम्परेचर में बैक्टीरिया की ग्रोथ तेज हो जाती है जिससे दाल जल्दी खराब हो सकता है.

खुले में खाना रखने से भी दाल खराब हो सकती है. दाल को बिना ढके या खुला छोड़ने पर उसमें धूल और बैक्टीरिया जल्दी पहुंच जाते हैं.

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दाल को बार-बार गर्म करने से भी दाल का स्वाद और क्वालिटी दोनों खराब हो सकते हैं.

गंदे बर्तन में दाल रखने से भी यह खराब हो सकते हैं. गंदे बर्तन में मौजूद बैक्टीरिया दोल को खराब कर सकते हैं.

दाल को कैसे रखें फ्रेश

दाल को पकाने के बाद ज्यादा देर तक बाहर ना रखें. दाल जब ठंडी हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें.

दाल ठंडी होने पर इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इससे दाल लंबे समय तक फ्रेश रहती है.

दाल निकालते समय हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. इसे बैक्टीरिया पनपने के चांस कम होते हैं.

पूरी दाल को बार-बार गर्म करने की बजाए जितना खाना हो उतनी मात्रा में ही दाल को गर्म करें.

गर्मियों के मौसम में अक्सर खाना बाहर रखने पर खराब हो जाता है. एक बार में ज्यादा खाना बचें. उतना ही खाना बनाएं जितना पूरा परिवार खा सकता है. ज्यादा खाना बनाने से अन्न की बर्बादी होती है. गर्मियों के मौसम में फ्रेश-फ्रेश खाना बनाकर खाना चाहिए. बासी खाना खाने से सेहत भी खराब हो सकती है. खराब दाल या सब्जी खाने से फूड प्वाइजनिंग की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.