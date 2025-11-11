Advertisement
trendingNow12997565
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ये 4 आदतें धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं आपकी इज्जत, सम्मान चाहिए तो आज ही संभल जाएं..

How to Gain Respect at Work: हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, या उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए. लेकिन कई बार अपनी ही कुछ आदतों से हम दूसरों की नजर में जाने-अनजाने में गीर जाते हैं. इस खबर में हम आपको वैसी ही आदतों के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये 4 आदतें धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं आपकी इज्जत, सम्मान चाहिए तो आज ही संभल जाएं..

How to be Taken Seriously: हर इंसान सम्मान का भूखा होता है, क्योंकि यह इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्मान दिया जाए, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए. लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें ही हमें दूसरों की नजरों में गिरा देती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी राय को महत्व दें, तो जरूरी है कि इन गलत आदतों को समय रहते सुधार लिया जाए. इस खबर में हम आपको ऐसी 4 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपकी छवि को कमजोर बना देती हैं. 

 

हर बात पर मजाक या हंसी बनाना
कभी-कभी हल्का मजाक करना नॉर्लम होता है, लेकिन हर बात पर हंसी-मजाक करना और चीजों को सीरियस नहीं लेने की आदत बिल्कुल गलत है. ऐसा करने से लोग आपको सीरियस नहीं लेते. ऐसे में जब कोई जरूरी विषय चल रहा हो, तो उसमें भी मजाक ढूंढने लगते हैं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं. ऐसे में सही समय और जगह पर ही मजाक करें, वरना आपकी ये आदत लोगों की नजर में एक 'नॉन सीरियस' इंसान बना देगी और लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अपनी बात से बार-बार पलटना
अपनी बात से पलटने वाले लोगों की भी समाज में सम्मान नहीं होती है. ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ऐसे में अपनी विचारों और वादों पर टिका रहना जरूरी है. इससे लोगों को आप पर विश्वास करने में आसानी होगी. इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बोलें या वादा करें, तो सोच-समझकर करें, जिससे बाद में आपको पीछे न हटना पड़े. 

 

कॉन्फिडेंस की कमी
कई बार लोग सही होते हुए भी अपनी बात में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं. ऐसे में जब आप अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. इसलिए स्लो आवाज में बोलना, आंखें झुका लेना या बार-बार अपनी बात बदलना आपकी गंभीरता को कम करता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो अपनी बात मजूबती से रखें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

gain respect at workhow to be taken seriously

Trending news

लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच