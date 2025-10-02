Advertisement
महंगे ब्‍यूटी पार्लर में नहीं! घर बैठे चमकदार और साफ-सुथरे पैर पाने के लिए अपनाएं ये 5 कमाल के घरेलू उपाय!

Foot Care Tips:  चेहरे के साथ-साथ पैरों की खूबसूरती भी काफी ज्यादा मायने रखती हैं अगर आप महंगे ब्‍यूटी पार्लर में जाने के बजाय घर बैठे चमकदार और साफ-सुथरे पैर पाना चाहती हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:59 AM IST
Foot Care Tips:  आजकल लोग स्किन को चमकदार तो बना लेते हैं लेकिन हाथ-पैरों को भूल जाते हैं, जिस कारण टैनिंग और कालेपन- गंदगी की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. अगर आप चमकदार और साफ-सुथरे पैर पाना चाहती हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. पैरों की देखभाल करने के कई ऑप्‍शंस होते हैं कुछ लोग महंगे ब्‍यूटी पार्लर में जाकर करवाना पसंद करते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है, आइए आज आपको बताते हैं पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप घर पर रखी कौन-कौन सी चीजों को लगा सकते हैं.
 

पैरों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाएं?
 

1. नींबू और चीनी का स्क्रब

अगर आप पैरों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं और गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो नींबू और चीनी का स्क्रब पैरों पर आप कर सकते हैं. इन चीजों को आपको पैरों पर अच्छे से रगड़ना चाहिए.
 

2. एलोवेरा जेल

पैरों की खूबसूरती और गंदगी को हटाने के लिए आप एलोवेरा जेल को पैरों पर लगाकर अच्छे से साफ कर सकते हैं. इसके रोजाना इस्तेमाल से पैर साफ और मुलायम होंगे.
 

3. नारियल तेल

नारियल तेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना रात में इसकी मालिश पैरों में करके सुबह साफ पानी से धोते हैं, तो गंदगी के साथ-साथ आपके पैरों की खूबसूरती भी कई गुना तक बढ़ जाएगी.
 

4. शहद 

शहद का स्क्रब पैरों में करने के पैरों की सारी गंदगी दूर हो सकती हैं और आपके पैर काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकते हैं. अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं, तो आपको असर दिखने जल्द लगेगा.
 

5. कॉफी का स्क्रब 

पैरों की सारी गंदगी दूर करके पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप कॉफी का स्क्रब कर सकते हैं.  हफ्ते में एक बार से ज्यादा स्क्रब आपको नहीं करना है.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

