7 दिन की मेहनत, चमकती और बेदाग स्किन के लिए रोज पीएं ये जादुई जूस; नोट कर लें रेसिपी

Beauty Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चमकदार और हेल्दी स्किन पाना हर किसी का सपना होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में मौजूद फल और सब्जियों का जूस, आपके लिए 'जादुई औषधि' की तरह काम कर सकता है. यह आपके इस सपने को पूरा करने में मदद भी कर सकता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपकी डाइट में कुछ ऐसे खास जूस शामिल करने से आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपके चेहरे पर नेचुरल और लास्टिंग ग्लो आता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी इसके बारे में ही बताएंगे.

ग्लोइंग स्किन के लिए खास 7-दिनों का 'सुपर जूस'

चमकती स्किन, बेहतर डाइजेशन और वजन घटाने के लिए एक खास जूस की रेसिपी बताई गई है, जिसे 7 दिनों तक पीने से आपको फायदा महसूस हो सकता है.

जूस बनाने की रेसिपी

जूस बनाने के लिए आपको एक संतरा का रस, दो गाजर, एक सेब, दो लाल शिमला मिर्च, चार इंच अदरक और डेढ़ चम्मच नींबू का रस लें. इसके बाद इन सभी को अच्छी तरह से पीसकर छान लें और हर सुबह खाली पेट ताजा पीएं. अब इसमें मौजूद विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं और हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे स्किन पर का निखार आती है.

इम्यूनिटी और निखार का पावरहाउस

त्वचा को हेल्दी और बेदाग रखने के लिए विटामिन C सबसे जरूरी है, क्योंकि यह कोलेजन के प्रोडक्शन में मदद करता है. ऐसे में इस जूस आपकी मदद कर सकता है.

संतरे का जूस- संतरे के जूस के सेवन से सर्दी-जुकाम से बचाव के साथ-साथ स्किन में कसाव लाता है और उम्र बढ़ने के साइन्स को कम करता है.

आंवला जूस- आवंला जूस विटामिन C का सबसे शक्तिशाली नेचुरल स्रोत है. यह न केवल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि बालों को झड़ने से भी रोकता है और स्किन में एक नेचुरल चमक लाता है. इसे खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है.

नींबू जूस- नींबू जूस सबसे सस्ता और सरल डिटॉक्स ड्रिंक है. गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से बॉडी की अंदर से सफाई होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है, जिसका सीधा असर चेहरे के निखार पर पड़ता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.