Advertisement
trendingNow12984510
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात को होती है बेचैनी, बार-बार बदलते हैं करवटें, चैन की नींद पाने के लिए क्या करें?

कई लोगों को रात के वक्त सुकून की नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात बीत जाती है, ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को होती है बेचैनी, बार-बार बदलते हैं करवटें, चैन की नींद पाने के लिए क्या करें?

Good Sleep: आयुर्वेद के मुताबिक नींद, भोजन और ब्रह्मचर्य जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं. इनमें से नींद की खास अहमियत है. अच्छी नींद शरीर की ऊर्जा बनाए रखती है, मन को शांत करती है, याददाश्त तेज करती है और त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखती है.

नींद न आए तो क्या होगा?
नींद की कमी से वात दोष बढ़ता है, जिससे चिंता, कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. स्वस्थ नींद को आयुर्वेद में हेल्थ, ब्यूटी और लंबी जिंदगी का मूल आधार माना गया है. बेहतर नींद पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बहुत प्रभावशाली हैं. सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चुटकी जायफल डालकर पीने से मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है.

दिमाग कैसे होगा शांत?
ब्राह्मी घृत भी मस्तिष्क को शांत करने और मेमोरी पावर और बुद्धि बढ़ाने में मदद करता है. रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच ब्राह्मी घृत गुनगुने दूध के साथ लेने से नींद न आने की समस्या दूर होती है. अश्वगंधा पाउडर भी तनाव कम करता है और नींद को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पैरों में करें मालिश
इसके अलावा, सोने से पहले पैरों की हल्की मालिश तिल या नारियल तेल से करना शरीर और मन को शांत करता है. केसर वाला दूध भी मानसिक तनाव कम कर गहरी नींद लाने में मदद करता है. रात में सोने से पहले गर्म पानी से हल्का स्नान करने से शरीर रिलैक्स होता है और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है.

योग का सहारा
योग निद्रा और प्राणायाम जैसे उपाय भी बहुत फायदेमंद हैं. 5 मिनट की गहरी श्वास-प्रश्वास या अनुलोम-विलोम प्राणायाम से ब्रेन में ऑक्सीजन का संतुलन होता है और नींद स्वाभाविक रूप से आती है. इलायची-मिश्री वाला दूध पीने से मन शांत होता है और पाचन भी बेहतर रहता है. लैवेंडर या चंदन तेल की सुगंध से न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं और मन शांत होता है.

मोबाइल न चलाएं
अगर आपको देर रात तक फोन स्क्रॉल करने या स्क्रीन के सामने बैठने की आदत है, तो आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है. सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं. इससे दिमाग को आराम मिलता है और नींद जल्दी आती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

sleepInsomnia

Trending news

DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'