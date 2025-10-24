Advertisement
छाती में जमा कफ नहीं ले रहा है निकलने का नाम? आराम पाने के लिए अपना सकते हैं ये घरेलू चीजें!

Chest Cough Home Remedy: बदलते मौसम में आजकल लोग छाती में जमा कफ और खांसी से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आइए आपको बताते हैं कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:25 PM IST
छाती में जमा कफ नहीं ले रहा है निकलने का नाम? आराम पाने के लिए अपना सकते हैं ये घरेलू चीजें!

Chest Cough  Home Remedy:  ठंड का मौसम आ रहा है और इस मौसम में बच्चों से लेकर बड़े हर कोई बीमार जल्दी पड़ने लग जाते हैं. बदलते मौसम में खांसी होना एक आम बात है लेकिन छाती में जमा कफ जाने का नाम नहीं लेता है, जिससे और भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आपको शरीर भारी-सा लगता है और मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, इसके लिए लोग कई सारी दवाईयों का भी सहारा लेते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप भी छाती में जमे कफ से परेशान हो गए हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ कमाल के तरीकों को अपनाकर आराम पा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं आराम पाने के लिए कुछ घरेलू तरीके.
 

छाती में जमे कफ से कैसे पाएं छुटकारा?
 

1. अदरक और शहद

अगर आप छाती में जमे कफ से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और काफी कुछ करने के बाद भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप अदरक और शहद को भी खा सकते हैं, इसको चबाकर खाने से तुरंत आपको छुटकारा मिल सकता है. कफ से निजात पाने के लिए आप ये कर सकते हैं.
 

2. काली मिर्च और शहद

ऐसा कहा जाता है की काली मिर्च और शहद को पीसकर खाने से भी आप जिद्दी कफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सुबह-शाम रोजाना इसको सेवन करना चाहिए.
 

3. गरम पानी

छाती में जमे कफ से राहत पाने के लिए आपको हमेशा गुनगुना पानी या गरम पानी ही पीना चाहिए. अगर आप इसको रोजाना पीते हैं, तो कफ से आपको राहत मिल सकती हैं. ठंडे पानी से जितना हो आपको दूर ही रहना चाहिए.
 

4. तुलसी और अदरक

अगर आप छाती में जमे कफ, खांसी से राहत पाना चाहते हैं, तो आप  तुलसी और अदरक को मिलाकर इसका पानी बनाकर भी पी सकते हैं. इसके पानी को आपको सुबह शाम रोजाना बनाकर गरम-गरम पीना है.
 

इसे भी पढ़ें:  बादाम का भी बाप है ये छोटा सा दिखने वाला ड्राई फ्रूट, सेहत के लिए है वरदान!
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

chest coughcough remedies

