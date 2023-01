Alia Bhatt जैसे Naturally Pink Lips कैसे पाएं? बस करने होंगे ये 4 काम

How To Get Naturally Pink Lips: आपने अक्सर अपने होंठों को कालेपन को लिपस्टिक के जरिए ढकने की कोशिश की होगी, कई बार चेहरा में तो निखार आ जाता है, लेकिन लिप्स में डार्कनेस रह जाती है, जिसकी वजह आपको कई बार शर्मिदगी और लो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता होगा. अगर आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जैसी नैचुरली पिंक लिप्स पाना चाहती हैं, तो टेंशन लेने के बजाए कुछ आसान घरेलू उपाय आजमा सकते हैं.

होंठों के काले पड़ने का कारण

जिनके होंठ पूरी तरह से नैचुरली डार्क हैं उनके लिए गुलाबीपन लाना मुश्किल है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिसके होंठ बचपन में तो गुलाबी थे, लेकिन वक्त के साथ डिसकलर होने लगे, उनके लिप्स को दोबारा पिंक बनाया जा सकता है. आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होंठ क्यों काले पड़ जाते हैं

1. किसी चोट के कारण खून का थक्का बनना

2. विटामिन की कमी

3. लो बल्ड शुगर लेवल

4. साइटोटोक्सिक दवाएं

5. एडिसंस डिजीज

6. प्रेग्नेंसी

लिप्स को कैसे बनाएं गुलाबी?

1. हाइड्रेटेड रहें

शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. इससे होंठों में रूखापन नहीं आएगा और ये फटेंगे नहीं. इसके अलावा लिप्स का डिसकलरेशन भी गायब हो जाएगा.

2. ऐलोवेरा और शहद का इस्तेमाल करें.

अपने घर के गमले से ऐलोवेरा के पत्ते तोड़ें और इसमें से जेल निकाल लें, अब इसे एक कटोरी में शहद के साथ मिक्स करें और होठों पर लगाएं. अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और आखिर में साफ पानी से लिप्स को धो लें. इससे होंठ सॉफ्ट और पिंक हो जाते हैं.

3. चुकंदर का रस

सबसे पहले चुकंदर के छिलके उतार लें और इसका जूस निकाल लें. इसे अपनी उंगलियों की मदद से अपने होठों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसे बाद में धो लें. जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आप इसे हफ्ते में दो बार दोहरा सकते हैं. चुकंदर में मौजूद नेचुरल बरगंडी रंग आपके होंठों को मुलायम और गुलाबी बनाने में मदद करता है.

4. लिप्स को हमेशा एक्सफोलिएट करें

आपको बस इतना करना है कि एक नैपकिन या टूथब्रश को गीला करें और धीरे से अपने होठों को हल्के हाथों से रगड़ें. ये डेड स्किन और होठों की सूखी बाहरी परत को हटाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है. मुलायम गुलाबी होंठों के लिए हमेशा रात में नारियल का तेल लगाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

