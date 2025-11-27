Advertisement
स्लीपिंग पिल्स नहीं! सोने से 1 घंटे पहले खाएं ये दो चीज, आ जाएगी गहरी और सुकूनभरी नींद

Better Sleep At Night: आज के समय में हर दूसरे इंसान को नींद से जुड़ी समस्या होती है. ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:13 PM IST
स्लीपिंग पिल्स नहीं! सोने से 1 घंटे पहले खाएं ये दो चीज, आ जाएगी गहरी और सुकूनभरी नींद

Better Sleep At Night: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और काम के बोझ का बुरा असर हमारी नींद पर पड़ता है. इससे लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि रात भर करवटें बदलते रहते हैं या अच्छी नींद के लिए दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. आपको बता दें, नेचर ने हमें दो ऐसी शक्तिशाली चीजें दी हैं, जिन्हें रात में सोने से पहले खाने से गहरी और सुकून भरी नींद आ सकती है. ये दो नेचुरल चीजें गर्म दूध और अखरोट है. 

 

अखरोट
अगर आप रात में बेचैनी महसूस करते हैं, तो अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अखरोट को 'नींद का कैप्सूल' भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेलाटोनिन (Melatonin) नाम का हार्मोन का एक नेचुरल स्रोत है. मेलाटोनिन वह हार्मोन है, जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है. इसके साथ-साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर अखरोट हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है. यह स्ट्रेस को भी कम करता और ब्रेन को शांत रखने में मदद करता है. ऐसे में सोने से 1 घंटे पहले 2 से 3 अखरोट खाना नींद के लिए अच्छा हो सकता है.

गर्म दूध
बचपन से दादी-नानी रात में गर्म दूध पीने की सलाह देती आईं हैं. आपको बता दें, इसके पीठे साइंटिफिक कारण भी है. गर्म दूध पीने से बॉडी को एक तरह का आराम मिलता है. दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है. यह बॉडी में जाकर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के निर्माण में मदद करता है. ये फील गुड हार्मोन है, जिसके सेवन से मूड बेहतर होता है, वहीं मेलाटोनिन नींद लाने में मददगार है. इसके साथ-साथ दूध प्रोटीन, विटामिन A, D, B12 और कई मिनरल्स का स्रोत भी होता है.

 

इन चीजों से साथ मिलाएं..
इन दोनों चीजों को मिलाकर सेवन करना से इनका असर दोगुना हो सकता है. आप सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध के साथ 2-3 अखरोट खा सकते हैं. अगर आप चाहें, तो दूध के फायदे और स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें हल्दी, जायफल या इलायची मिला सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

