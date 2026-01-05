भागदौड़ वाली जिंदगी में भी नहीं पड़ेगा आंखों पर प्रेशर, इन 2 छोटे उपायों से अपनी Eyes को दें राहत

Advertisement
Eye Care Tips: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी हमारी आंखों को खराब कर रही है. ऐसे में आंखों को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि जिससे आप अपने आंखों को हेल्दी बना सकेंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:47 PM IST
How to Get Relief of Tired Eyes: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, भागदौड़ वाली जिंदगी और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल का हमारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसका नतीजा ये है कि आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने आंखों की सेहत के लिए कुछ जरूरी उपाय सुझाएं हैं. इनमें 'शीतोदक सेचन' और 'पानीतला स्पर्श' प्रमुख हैं. ये छोटे-छोटे उपाय रोज करने से आंखों को बड़ी राहत मिलती है और कई समस्याओं से बचाव भी होता है.

 

प्रदूषण, धूल और डिजिटल स्क्रीन का आंखों पर असर
आजकल प्रदूषण, धूल और डिजिटल स्क्रीन से आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं. ऐसे में शीतोदक सेचन और पानीतला स्पर्श जैसे उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं.

शीतोदक सेचन क्या है?
आयुष मंत्रालय के अनुसार, 'शीतोदक सेचन' यानी आंखों में ठंडे पानी की कुछ बूंदें डालना बेहद फायदेमंद है. दिन में 3 से 4 बार ऐसा करने से आंखों की रोशनी मजबूत होती है. ठंडा पानी आंखों की जलन, थकान और सूखापन दूर करता है. यह उपाय विशेष रूप से गर्मियों में या लंबे समय स्क्रीन देखने वालों के लिए उपयोगी है. साफ और ठंडे पानी की बूंदें आंखों में डालने से आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे आंखों की चमक बनी रहती है और रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है.

 

पानीतला स्पर्श क्या है?
दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है 'पानीतला स्पर्श'. इसमें दोनों हथेलियों को पानी से गीला करके आंखों पर हल्के से रखा जाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, हर बार खाना खाने के बाद हाथ धोएं और गीली हथेलियों को आंखों पर रखें. यह आसान क्रिया रोजाना करने से मोतियाबिंद और अन्य आंखों की जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है. गीली हथेलियां आंखों को ठंडक देती हैं, जिससे आंखों की नमी बनी रहती है और सूजन कम होती है.

 

नेचुरल और आसान उपाय
ये दोनों उपाय पूरी तरह नेचुरल, आसान और बिना किसी खर्च के किए जा सकते हैं. ये दोनों सदियों से पुराने परंपरा का हिस्सा है. इन उपायों से आंखों की थकान दूर होती है और लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद मिलती है, हालांकि अगर कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

