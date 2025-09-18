किचन में लाल चींटियों ने बना लिया घर, नमक और तेज पत्ते के इस उपाय से तुरंत मिलेगा आराम!

Tips And Tricks: घर में चींटियों को आना एक आम समस्या है. चींटियां खाने पीने की चीजों को खराब कर देती है. चींटी को भगाने के लिए मार्केट में कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन यह सेहत के लिए हानिकारक होते हैं. अगर आप अपने घर में चींटियों की समस्या से परेशान हैं तो आप इन घरेलू उपाय से चींटियों को भगा सकते हैं.

नमक और तेज पत्ता

तेजपत्ता और नमक की मदद से आप लाल चींटियों को घर से भगा सकते हैं. नमक पानी लें. एक बर्तन में पानी लें उसे उबाल लें. इसके बाद इसमें तेजपत्ता डाल दें.इसके बाद इसमें एक चम्मच नमक डाल दें. इसके बाद इस 10 मिनट तक पानी को उबाल लें. जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे स्प्रे बोतल में भर लें.

छिड़कें

अब इस घोल वहां छिड़क दें जहां पर चींटियां आती है. आप इस पानी को रसोई की सिंक में छिड़क दें. अलमारी के कोनों पर छिड़क दें. खिड़कियो के पास इसे छिड़क दें. आपके घर या किचन में जहां भी चींटियां आती या जाती हैं, उस जगह पर तेज पत्ता और नमक का पानी छिड़क दें. तेज पत्ते और की खुशबू से चींटियां दूर रहती है. नमक चींटियों को आने से रोकता है.

नमक और तेजपत्ता का ही इस्तेमाल करें

तेजपत्ता में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं तेजपत्ते की महक चींटियों के लिए सहनीय नहीं होती है. ऐसे में तेजपत्ते की खुशबू से दूर भागते हैं. वहीं नमक चीटी के शरीर की नमी को सोख लेता है. नमक और तेजपत्ते से चींटियां कम हो सकती है.

