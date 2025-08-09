बरसात के मौसम में आटे में लग रहे हैं घुन-कीड़े, इन आसान जुगाड़ से पा सकते हैं छुटकारा!
Advertisement
trendingNow12873319
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात के मौसम में आटे में लग रहे हैं घुन-कीड़े, इन आसान जुगाड़ से पा सकते हैं छुटकारा!

How To Store Flour In Monsoon: बरसात का मौसम आते ही कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अधिकतर लोगों के घरों में बरसात के मौसम में आटे में घुन-कीड़े की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से घुन-कीड़े की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात के मौसम में आटे में लग रहे हैं घुन-कीड़े, इन आसान जुगाड़ से पा सकते हैं छुटकारा!

How To Store Flour In Monsoon:  बरसात के मौसम में आटे में घुन-कीड़े की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अधिकतर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो घर पर रखी कुछ चीजों से इससे छुटकारा आप सकते हैं. इस सीजन में किचन में रखी कुछ चीजों का कीड़ों से बचाना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना काफी सारी चीजें खराब होने लग जाती है. आटा और चावल आपको अच्छे से स्टोर करना चाहिए वरना खराब और कीड़े लगने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इस सीजन में इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से चुटकियों से राहत पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इससे बचने के कुछ आसान से टिप्स.
 

बरसात के मौसम में आटे को घुन-कीड़े से कैसे बचाएं?
 

1. एयरटाइट कंटेनर

अगर आप बरसात के मौसम में आटे को घुन-कीड़े से बचाना चाहते हैं, तो एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए. हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कीड़े और खराब होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. डबल कवर वाले एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं और घुन-कीड़े से इसको आसानी से बचा सकते हैं.
 

2.  नीम की पत्तियां

अगर आप आटे को घुन-कीड़े से बचाना चाहते हैं, तो आपको आटो के डिब्बे में 1-2 नीम की पत्तियां को डाल देना चाहिए, इससे भी आप समस्या से राहत पा सकते हैं चावल की क्वालिटी या स्वाद मे भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी. इसका इस्तेमाल आप बरसात के मौसम में कर सकते हैं. इससे आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है.
 

3. लौंग और दालचीनी 

आटे को घुन-कीड़े से बचाने के लिए आपको आटे के डिब्बे में 4-5 लौंग या एक टुकड़ा दालचीनी को भी आप रख सकते हैं, जिससे आप दिक्कत को काफी हद तक दूर कर सकते हैं. आटे की ताजगी बनी रहेगी और इससे स्वाद में भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी. 

About the Author
author img
रितिका

TAGS

monsoon tipswheat flour

Trending news

ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 700 लोगों को बचाया गया, 250 लोग अब भी लापता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 700 लोगों को बचाया गया, 250 लोग अब भी लापता
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
;