बरसात के मौसम में आटे में लग रहे हैं घुन-कीड़े, इन आसान जुगाड़ से पा सकते हैं छुटकारा!

How To Store Flour In Monsoon: बरसात के मौसम में आटे में घुन-कीड़े की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अधिकतर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो घर पर रखी कुछ चीजों से इससे छुटकारा आप सकते हैं. इस सीजन में किचन में रखी कुछ चीजों का कीड़ों से बचाना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना काफी सारी चीजें खराब होने लग जाती है. आटा और चावल आपको अच्छे से स्टोर करना चाहिए वरना खराब और कीड़े लगने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इस सीजन में इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से चुटकियों से राहत पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इससे बचने के कुछ आसान से टिप्स.



बरसात के मौसम में आटे को घुन-कीड़े से कैसे बचाएं?



1. एयरटाइट कंटेनर

अगर आप बरसात के मौसम में आटे को घुन-कीड़े से बचाना चाहते हैं, तो एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए. हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कीड़े और खराब होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. डबल कवर वाले एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं और घुन-कीड़े से इसको आसानी से बचा सकते हैं.



2. नीम की पत्तियां

अगर आप आटे को घुन-कीड़े से बचाना चाहते हैं, तो आपको आटो के डिब्बे में 1-2 नीम की पत्तियां को डाल देना चाहिए, इससे भी आप समस्या से राहत पा सकते हैं चावल की क्वालिटी या स्वाद मे भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी. इसका इस्तेमाल आप बरसात के मौसम में कर सकते हैं. इससे आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है.



3. लौंग और दालचीनी

आटे को घुन-कीड़े से बचाने के लिए आपको आटे के डिब्बे में 4-5 लौंग या एक टुकड़ा दालचीनी को भी आप रख सकते हैं, जिससे आप दिक्कत को काफी हद तक दूर कर सकते हैं. आटे की ताजगी बनी रहेगी और इससे स्वाद में भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी.