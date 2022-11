Lizards: सर्दियों में छिपकली की आवाज ने कर दिया परेशान? इस तरह इन्हें घर से करें आउट

How to Keep Lizard Away From Home In Winter: छिपकली हमारे घर की एक अचनाही मेहमान है, भले ही दीवारों में मौजूद कीड़े मकौड़ों को खाकर हमारी मदद करती है, फिर भी हम इसे देखना पसंद नहीं करते क्योंकि ये घिन और खौफ पैदा करती है. हालांकि सर्दियों में इसकी आवाजाही कम या बंद हो जाती है, दरअसल ये कोल्ड ब्लडेड क्रीचर है, ये सर्दियों के मौसम में शीत निद्रा या हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती हैं, क्योंकि उनका शरीर ज्यादा ठंड को बर्दाशत नहीं कर पाता.

सर्दियों में छिपकली की आवाज से होगी है परेशानी

घर में छिपे होने के बावजूद छिपकली अपनी मौजूदगी का अहसास जरूर कराती है. चूंकि इस सीजन में पंखा वगैरह चालू नहीं होता, इसलिए शांत माहौल में छिपकली की 'कट-कट-कट' जैसी आवाज हमें सुनाई देने लगती है, जिससे काफी चिढ़ होती है. अगर आप भी विंटर में छिपकली की आवाज से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं.

छिपकली को कैसे भगाएं

1. काली मिर्च का सप्रे

काली मिर्च छिपकली के शरीर में जलन पैदा कर सकती है, इसलिए घर के उन कोनों में काली मिर्च का स्प्रे जरूर कर जहां से छिपकली की आवाज आती है. इसके जरिए इस जीव को भगाया जा सकता है.

2. नेफ्थलीन की गोलियां

नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल हम कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप छिपकली को भी घर से दूर भगा सकते हैं. दरअसल इसकी गंध छिपकली को पसंद नहीं आती और जब इसे हम घर के कोनों में रखते हैं तो ये जीव दुम दबाकर भाग जाता है.

3. अंडे के छिलके

अंडे को फोड़ने के बाद हम अक्सर इसकी छिलके को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका यूज छिपकली को भगाने के लिए भी कर सकते हैं. आप उन दीवारों पर अंडे के ताजे छिलके रख दें जहां छिपकली आती है. इसकी महक से वो अपने आप भाग जाएगी

4. प्याज और लहसुन

प्याज और लहसुन की गंध काफी तेज होती है जो छिपकली को बिलकुल पसंद नहीं आती. आप चाहें तो इनके टुकड़ों को घर के कोनों में रख सकते हैं, या फिर इनका रस निकालकर जगह जगह पर सप्रे कर सकते हैं, इससे छिपकली पास नहीं आएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर