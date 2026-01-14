सर्दियों में बहती नाक ने कर दिया है बुरा तरह बेहाल? राहत पाने के लिए कमाल के हैं ये घरेलू तरीके, जल्द मिल सकता है राहत

Runny Nose Home Remedy In Winter: सर्दियां आते ही सर्दी, फ्लू, एलर्जी, खांसी-जुकाम जैसी समस्याएं शरीर को घेर लेती है और लोगों का बदन बुरी तरह से टूटने भी लगता है. कई लोग साइनस संक्रमण से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं काफी कुछ करने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है. हमारा शरीर संक्रमण के अंदर आने से काफी ज्यादा बेजान सा लगने लगता है. अधिकतर लोग ऐसे भी हैं, जो सर्दियों में बहती नाक से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इस परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी होने वाली है. आइए आपको कमाल के घरेलू उपायो के बारे में बताते हैं.



सर्दियों में बहती नाक से कैसे राहत पाएं?

1. स्टीम इनहेलेशन

स्टीम इनहेलेशन आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है. स्टीम इनहेलेशन में कुछ बूंदे पेपरमिंट की डालकर आप भाप ले सकते हैं ऐसा करने से आपको जल्द ही बेहतरीन असर देखने को मिलेगा.



2. गर्म चीजें

अगर आप सर्दियों में बहती नाक से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और काफी चीजों को अपनाकर भी आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए. अदरक वाली चाय आप पी सकते हैं.



3. गर्म सिकाई

गर्म सिकाई से भी सर्दियों में बहती नाक से आप राहत पा सकती हैं. चेहरे पर गाल पर आपको रोजाना गर्म सिकाई करनी चाहिए.



4. हाइड्रेशन

कुछ लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. हर्बल चाय और सूप का सेवन करने से शरीर को आप हाइड्रेट रख सकते हैं.



5. अदरक और तुलसी की चाय

अदरक और तुलसी की चाय ठंड के मौसम में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. अगर आप इसको पीते हैं, तो सर्दियों में बहती नाक से आप छुटकारा पा सकते हैं.

