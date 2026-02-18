चीनी के डिब्बे में हो गया है चींटियों का कब्जा? दादी-नानी के इन नुस्खों को अपनाकर हो जाएंगी नौ दो ग्यारह

How To Remove Ants From Sugar: रसोई घर पर काफी सारी चीजों को ठीक से रखना पड़ता है वरना या तो वो जल्दी खराब हो जाती है या उसमें चींटियों का कब्जा हो जाता है अगर आप के घर पर भी चीनी का डिब्बा खुला रह जाता है और उसमें बहुत सारी चींटियां लग जाती है, तो आज आपको दादी-नानी के उन उपायों के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इन सभी चीजों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. चींटियों की फौज जार में इतनी ज्यादा आ जाती है कि दानों से ज्यादा चींटियां नज़र आने लगती है. ये सारी चीजों को बार-बार खराब भी कर देती है अगर आप भी अपने घर पर इसी चीज से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से नौ दो ग्यारह कर सकते हैं. आइए आप भी नोट कर लें तरीका.



चीनी के डिब्बे से कैसे हटाएं चींटियां?



1. दालचीनी

अगर आपके घर पर भी किचन में चीनी के डिब्बें में चींटियों का आतंक हो जाता है और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, चो आपके लिए दालचीनी काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. 4-5 दालचीनी को आप डिब्बे में डालकर रख सकते हैं.



2. नींबू के छिलके

कई लोग चीनी का डिब्बा ऐसी छोड़ देते हैं ढक्कन ठीक से बंद ना होने की वजह से सारी चींटियां उसके अंदर घुस जाती है अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू के छिलके को डिब्बें में डालकर भी आसानी से भगा सकते हैं.



3. लौंग

लौंग वाला तरीका भी काफी ज्यादा जबरदस्त है अगर आप सारी चींटियों से चुटकियों में निजात पाना चाहते हैं, तो लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. 5-6 लौंग की कलियां को आपको डिब्बे में मिला देना है.



4. गर्म पानी

अगर आप चीनी के डिब्बे में चींटियों के आतंक से परेशान हैं, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल भगाने के लिए कर सकते हैं. ये तरीका भी काफी ज्यादा आसान है और आप इसके तुरंत कर सकते हैं.

