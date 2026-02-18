Advertisement
चीनी के डिब्बे में हो गया है चींटियों का कब्जा? दादी-नानी के इन नुस्खों को अपनाकर हो जाएंगी नौ दो ग्यारह

चीनी के डिब्बे में हो गया है चींटियों का कब्जा? दादी-नानी के इन नुस्खों को अपनाकर हो जाएंगी नौ दो ग्यारह

How To Remove Ants From Sugar: रसोई में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो खुद बा खुद खराब हो जाती है या उसमें चींटियों लग जाती है. आज आपको बताते हैं कि चीनी के डिब्बे से चींटियों को कैसे भगा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:43 AM IST
चीनी के डिब्बे में हो गया है चींटियों का कब्जा? दादी-नानी के इन नुस्खों को अपनाकर हो जाएंगी नौ दो ग्यारह

How To Remove Ants From Sugar:  रसोई घर पर काफी सारी चीजों को ठीक से रखना पड़ता है वरना या तो वो जल्दी खराब हो जाती है या उसमें चींटियों का कब्जा हो जाता है अगर आप के घर पर भी चीनी का डिब्बा खुला रह जाता है और उसमें बहुत सारी चींटियां लग जाती है, तो आज आपको दादी-नानी के उन उपायों के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इन सभी चीजों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. चींटियों की फौज जार में इतनी ज्यादा आ जाती है कि  दानों से ज्यादा चींटियां नज़र आने लगती है. ये सारी चीजों को बार-बार खराब भी कर देती है अगर आप भी अपने घर पर इसी चीज से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से नौ दो ग्यारह कर सकते हैं. आइए आप  भी नोट कर लें तरीका.
 

चीनी के डिब्बे से कैसे हटाएं चींटियां?
 

1. दालचीनी 

अगर आपके घर पर भी किचन में चीनी के डिब्बें में चींटियों का आतंक हो जाता है और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, चो आपके लिए दालचीनी काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. 4-5 दालचीनी को आप डिब्बे में डालकर रख सकते हैं. 
 

2. नींबू के छिलके

कई लोग चीनी का डिब्बा ऐसी छोड़ देते हैं ढक्कन ठीक से बंद ना होने की वजह से सारी चींटियां उसके अंदर घुस जाती है अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू के छिलके को डिब्बें में डालकर भी आसानी से भगा सकते हैं.
 

3. लौंग 

लौंग वाला तरीका भी काफी ज्यादा जबरदस्त है अगर आप सारी चींटियों से चुटकियों में निजात पाना चाहते हैं, तो लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं.  5-6 लौंग की कलियां को आपको डिब्बे में मिला देना है.
 

4. गर्म पानी

अगर आप चीनी के डिब्बे में चींटियों के आतंक से परेशान हैं, तो आप  गर्म पानी का इस्तेमाल भगाने के लिए कर सकते हैं. ये तरीका भी काफी ज्यादा आसान है और आप इसके तुरंत कर सकते हैं.

 

ये भी पढे़ंः घर की चौखट पर ही क्यों सोते हैं कुत्ते, जानें इनकी आदत के पीछे का राज!
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

