Arm Fat: इन फूड्स से करें तौबा, घट जाएगी बाजुओं की चर्बी, Biceps बनेंगे Jacqueline Fernandes जैसे

How To Get Rid Of Arm Fat: जब हमारा वजन बढ़ता है तो पेट और कमर के आसपास चर्बी जमने लगती है, इसके साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि बाजुओं में चर्बी लटकनी शुरू हो जाती है. ऐसे में फुल स्लीव कपड़े टाइट हो जाते हैं और हाफ स्लीव ड्रेस पहनने में हिचकिचाहत होती है, क्योंकि ऐसे में आपका आर्म फैट सबको नजर आने लगता है. आमतौर पर ये अनहेल्दी खाना खाने की वजह से होता है. आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी डाइट है जिससे परहेज करेंगे तो आप हैंड मसल्स बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्ट्रेच हो जाएंगे.

बाजुओं से चर्बी घटाने के लिए इन फूड्स से बनाएं दूरी

ऑयली फूड

भारत में ऑयली फूड खाने का चलन काफी ज्यादा है, कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सभी तरह के मील्स में तेल युक्त भोजन करते हैं जो सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है. इसे पचाना आसान नहीं होता, ये बाद में मोटापे का कारण बनता है, जिससे बाजुओं में चर्बी जमने लगती है. डीप फ्राइड फूड खाने से हाई बीपी, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ट्रिपल वेसेल डिजीज का भी खतरा पैदा हो जाता है.

मीठी चीजें

हम में से काफी लोग मीठी चीजें खाने के शौकीन होते, कई इंसानों का तो चीनी के बिना जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आदत बिलकुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे हमारी सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचता है. हम इस बात से वाकिफ हैं कि स्वीट डिश खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है, हलांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीनी मोटापा बढ़ाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि शुगर बाद में फैट में बदल जाता है जिससे शरीर के कई हिस्सों में चर्बी लटकने लगती है. अगर आपको मीठा खाना ही है तो शहद, मीठे फल जैसी चीजें खाएं, क्योंकि इनमें मौजूद नेचुरल शुगर से ज्यादा नुकसान नहीं होता. अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आर्म फैट कम होने लगेगा.

मैदा

हम अक्सर मैदे से बनी चीजें खाने का शौक रखते हैं, जैसे पूड़ी, पराठा, समोसा और बिस्किट, वजन और बाजुओं की चर्बी बढ़ाने में इनका काफी योगदान होता है, इसकी जगह ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मल्टीग्रेमन आटे की रोटी खाएं इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे फैट कम होने लगता है.

