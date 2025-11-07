Advertisement
trendingNow12993040
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पीठ दर्द से हैं परेशान? इस उपाय से 30 सेकंड में मिलेगा आराम!

आज के समय में अधिकतर लोग पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं. ऑफिस में घंटों बैठ कर काम करने से कई बार पीठ में दर्द होने लगता है. पीठ दर्द से राहत पाने के लिए आप 30 सेकंड का ये उपाय कर सकते हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीठ दर्द से हैं परेशान? इस उपाय से 30 सेकंड में मिलेगा आराम!

आजकल हर दूसरा इंसान पीठ दर्द से परेशान है. चाहे ऑफिस में घंटों बैठना हो, भारी वजन उठाना या फिर गलत तरीके से सोना, ये सब हमारी पीठ की सेहत पर सीधा असर डालते हैं. कई बार सर्द हवा लगने, ज्यादा उपवास करने या बढ़ी हुई वात समस्या के कारण भी पीठ दर्द शुरू हो जाता है.
आयुर्वेद की मानें तो ज्यादातर दर्द वात से ही उत्पन्न होते हैं. जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसें सिकुड़ जाती हैं, रक्त प्रवाह कम हो जाता है और मांसपेशियां टाइट होकर जकड़न पैदा करती हैं.

पीठ दर्द के लक्षण
पीठ दर्द के लक्षणों में आम तौर पर कमर में जकड़न, झुककर चलने में कठिनाई, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, पैरों में हल्की सनसनाहट, और लंबे समय तक बैठने पर दर्द बढ़ जाना शामिल हैं.वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कमजोर कोर मांसपेशियां, तंग हैमस्ट्रिंग, विटामिन डी की कमी, खराब पोस्चर और डिहाइड्रेशन भी इस दर्द के पीछे कारण बनते हैं.

30 सेकंड में मिलेगी राहत 
यदि आप 30 सेकंड में इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं तो बिल्ली-गाय आसन (कैट-काउ पोज) करें. हाथ और घुटनों के बल आकर धीरे-धीरे पीठ को ऊपर उठाएं, फिर नीचे झुकाएं. हर बार 5 सेकंड तक रुकें और इसे 5 बार दोहराएं. इससे रीढ़ की हड्डी में तुरंत लचीलापन आता है. इसके साथ ही नाक से गहरी सांस लें और धीरे-धीरे मुंह से छोड़ें, इससे तनाव कम होगा और मांसपेशियां रिलैक्स होंगी. इसके अलावा, भुजंगासन, मकरासन, सेतुबंधासन और चाइल्ड पोज भी काफी असरदार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्म तौलिया की सिकाई 
घरेलू उपायों में सबसे असरदार है गर्म तौलिया से सेक. इसे 10 मिनट तक करें. सरसों के तेल में लहसुन गर्म कर मालिश करने से भी नसें खुलती हैं और दर्द कम होता है. अजवाइन की भाप या मेथी दाना पानी सुबह खाली पेट लेना भी सूजन और अकड़न को घटाता है. साथ ही अदरक पानी, हल्दी दूध, गिलोय चूर्ण और दशमूल काढ़ा जैसे पेय शरीर में गर्मी और राहत देते हैं.

इनपुट -आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट